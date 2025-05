Revolut choisit Paris pour piloter son expansion européenne

Avec plus de cinq millions de clients et un taux de croissance record, la France devient le centre de gravité de Revolut. La néobanque britannique vient d'y ouvrir son nouveau siège européen et prépare une montée en puissance sans précédent.

Revolut a officialisé le 19 mai, lors du sommet Choose France, l'implantation de son siège pour l'Europe de l'Ouest à Paris. Cette installation s'accompagne d'un investissement annoncé de 1 milliard d'euros sur trois ans et de la création de plus de 200 emplois.

Un nouveau centre opérationnel pour l'Europe de l'Ouest

Le nouveau bureau parisien de Revolut regroupera les activités du groupe au sein de six pays : la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et l'Irlande. Le site britannique de Londres conservera la gestion du marché national, tandis que la Lituanie reste le point d'ancrage des opérations pour l'Europe de l'Est. Revolut, qui compte aujourd'hui 55 millions de clients dans le monde dont 40 millions en Europe, revendique cinq millions d'utilisateurs en France. Ce chiffre aurait progressé de 1,6 million sur la seule année 2024, selon les déclarations de Pierre Décoté, directeur des risques et de la conformité, cité par L'Agefi.

La banque numérique prévoit de recruter localement plus de 200 personnes dans les années à venir. L'annonce a été saluée par le ministre de l'Économie, Éric Lombard, qui a déclaré : " Le choix de Revolut d'implanter son second siège européen à Paris, prouve la confiance des investisseurs internationaux dans notre pays, mais aussi dans la place financière parisienne", dans un communiqué.

L'annonce s'est tenue dans le cadre de la 8ᵉ édition du sommet Choose France, organisé par l'Élysée à Versailles, pour promouvoir l'attractivité du territoire auprès des grandes entreprises étrangères.

Vers une transformation réglementaire et commerciale en France

Revolut exerce aujourd'hui ses activités bancaires dans l'Union européenne à travers une licence obtenue en Lituanie en 2018. Cette licence permet à l'entreprise d'opérer au sein de l'espace économique européen. En France, la filiale fonctionne actuellement comme succursale de Revolut Bank UAB, encadrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le superviseur français des établissements bancaires.

Dans la continuité de l'implantation du siège parisien, la société prévoit de déposer une demande d'agrément local afin de devenir établissement de crédit à part entière. Ce statut permettrait à Revolut d'élargir son offre avec des crédits immobiliers, actuellement en phase de test en Lituanie, ainsi qu'avec des produits d'épargne réglementée comme le Livret A ou le plan d'épargne-logement. À ce sujet, Antoine Le Nel, directeur de la croissance du groupe, a déclaré : "Nous voulons être une banque", selon des propos rapportés par Le Monde.

Depuis le début de l'année 2024, les nouveaux clients français disposent d'un IBAN local débutant par "FR", ce qui les dispense de déclarer un compte bancaire étranger auprès de l'administration fiscale française. Revolut estime aujourd'hui que 40% de ses clients français utilisent son application comme compte principal pour les paiements.