4,4 millions de dirigeants en France, un record tiré par les micro-entrepreneurs

Le recours au travail indépendant s'est accéléré dans de nombreux secteurs, bouleversant la répartition entre statuts salariés et non salariés.

La France comptait 4,4 millions de dirigeants d'entreprise fin 2022. Ce chiffre, révélé par l'Insee, marque une progression continue du nombre d'indépendants, largement portée par le statut de micro-entrepreneur.

Un essor alimenté par la simplification du statut

Selon l'Insee, 4 millions de ces dirigeants sont des non-salariés, soit une hausse de 72% depuis 2008 hors secteur agricole. L'organisme statistique attribue cette croissance à la popularité du statut de micro-entrepreneur, introduit sous le nom d'auto-entrepreneur en 2009, puis renommé en 2014. Ce régime, qui permet de ne verser des cotisations sociales qu'en cas de chiffre d'affaires, facilite l'entrée dans l'activité indépendante.

Ce statut représente désormais près de la moitié des non-salariés non agricoles (49% en 2022 contre 25% en 2013). Dans certains secteurs, la proportion est encore plus élevée : 95% des non-salariés des services de poste et de courrier, qui incluent les activités de livraison à domicile, sont des micro-entrepreneurs. D'autres services affichent aussi une forte progression : +147% dans les transports, notamment les VTC, +132% dans les services aux entreprises, et +104% dans les services aux particuliers hors santé.

Des revenus très inégaux selon les statuts et les secteurs

En moyenne, les micro-entrepreneurs perçoivent 670 euros par mois, contre 4 030 euros pour les indépendants hors régime simplifié. Les écarts de rémunération sont marqués selon les métiers. Dans le commerce de détail hors magasin, le revenu mensuel moyen est de 1 480 euros. Il est de 1 530 euros pour les conducteurs de taxis et VTC, 1 630 euros pour les coiffeurs et esthéticiens, 7 840 euros pour les médecins généralistes, et atteint 11 840 euros pour les médecins spécialistes.

Dans les professions juridiques et comptables, le revenu moyen s'élève à 8 510 euros, contre 7 900 euros pour les pharmaciens et 10 300 euros pour les dentistes. L'étude de l'Insee souligne également que, à secteur égal, les femmes perçoivent en moyenne 31% de moins que les hommes dans le non-salariat classique. Par ailleurs, 7% des jeunes entrants sur le marché du travail en 2022 exercent en tant qu'indépendants.

Dépendance économique et précarité dans certaines professions

L'Institut national de la statistique indique qu'un quart des travailleurs indépendants tirent au moins 50% de leur activité d'un seul partenaire économique. Ce phénomène de concentration de la clientèle touche davantage les micro-entrepreneurs. Dans le secteur agricole, la précarité est également marquée : 17,7% des exploitants vivent sous le seuil de pauvreté, contre 14,4% pour l'ensemble de la population. Le niveau de vie moyen des agriculteurs est de 27 500 euros, mais les disparités sont fortes. Les 10% les plus aisés ont un revenu au moins 4,5 fois supérieur à celui des 10% les plus modestes, alors que ce ratio est de 3,4 pour la population générale.

Les exploitants en culture végétale disposent d'un revenu moyen supérieur (31 300 euros) à celui des éleveurs (23 300 euros). Le niveau de vie progresse aussi avec le niveau d'études : de 23 800 euros en moyenne pour les personnes ayant un niveau inférieur ou égal au collège, à 37 800 euros pour celles titulaires d'un diplôme supérieur à bac+3. Ces données ont été relayées à partir du dernier rapport de l'Insee publié en mai 2025.