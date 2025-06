La Chine et les Etats-Unis se réconcilient autour des terres rares

Ce rapprochement fait suite à une série de discussions entamées à Genève, puis consolidées à Londres, autour d'un dispositif censé assouplir les restrictions bilatérales sur des matières premières jugées stratégiques.

Les États-Unis et la Chine ont officialisé la validation d'un accord commercial autour des terres rares. L'information, d'abord évoquée par Donald Trump, a été confirmée par Pékin. Le contenu précis du texte reste partiellement confidentiel, mais plusieurs éléments-clés ont déjà été rendus publics.

Un accord signé et scellé après plusieurs rounds de négociations

Le président américain Donald Trump a déclaré le 26 juin que son pays "venait de signer" un accord avec la Chine sur les échanges commerciaux, sans en préciser les modalités. Selon un responsable de la Maison-Blanche cité par Le Figaro, il s'agit de l'accord précédemment établi entre les deux puissances, portant notamment sur "l'accélération des expéditions de terres rares vers les États-Unis".

Cet engagement fait suite à plusieurs rounds de négociation, amorcés en mai à Genève, puis approfondis à Londres mi-juin, où un cadre général avait été trouvé. L'accord a ensuite été formellement validé par les présidents des deux pays. Howard Lutnick, secrétaire américain au Commerce, a précisé sur Bloomberg TV que le document avait été "signé et scellé", comme le rapporte BFM Business.

En réponse, le ministère chinois du Commerce a indiqué que Pékin avait "confirmé les détails" de l'accord, et que celui-ci prévoyait également que les États-Unis lèveraient certaines "mesures restrictives" à l'encontre des exportations chinoises, selon les déclarations relayées par Les Échos.

Des livraisons relancées, mais des modalités encore floues

Les terres rares figuraient parmi les éléments centraux des discussions entre Pékin et Washington. Ces métaux interviennent dans la fabrication de batteries électriques, d'équipements militaires ou de dispositifs électroniques. La Maison-Blanche considérait que les flux en provenance de Chine s'étaient réduits à un niveau jugé insuffisant.

L'accord validé devrait permettre une reprise progressive des livraisons. En échange, Pékin attend de Washington une révision des contrôles visant les exportations de produits technologiques américains vers la Chine.

He Lifeng, vice-Premier ministre chinois, et Scott Bessent, secrétaire américain au Commerce, ont mené les négociations. Le ministère chinois du Commerce a déclaré que la Chine espérait que les États-Unis "avanceront dans le même sens" afin de favoriser "un développement sain, stable et durable des relations économiques et commerciales sino-américaines".

Une annonce encore partielle, en attente de précisions

Malgré la validation de l'accord, de nombreuses zones d'ombre persistent. Aucun détail n'a été donné sur les volumes concernés ni sur les délais d'application. Wendy Cutler, ex-représentante adjointe au Commerce des États-Unis et aujourd'hui vice-présidente de l'Asia Society Policy Institute, salue "un développement bienvenu", tout en appelant à plus de clarté. Elle attend des précisions sur la reprise des exportations chinoises de terres rares, leur nature, leurs quantités et les contreparties américaines, notamment douanières. De son côté, Donald Trump a évoqué une annonce plus détaillée dans les prochains jours, ainsi qu'un projet commercial en cours avec l'Inde.