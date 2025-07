Uber se relance dans les robotaxis avec Lucid, après avoir misé sur Waymo

Le constructeur Lucid fournira à Uber 20 000 véhicules sans conducteur, conçus avec le système de pilotage développé par Nuro. Les premières unités sont attendues pour 2026.

Le groupe américain Uber a officialisé un nouvel investissement de 300 millions de dollars dans Lucid, constructeur de véhicules électriques, ainsi qu'un partenariat avec Nuro, jeune entreprise spécialisée dans les logiciels de conduite autonome. Cette décision intervient après plusieurs années d'expérimentations et d'abandons dans le domaine de la voiture sans conducteur.

Un investissement destiné à relancer un ancien projet

Uber prévoit d'acquérir pour 300 millions de dollars d'actions Lucid, ce qui représente environ 3% du capital du constructeur californien. L'accord, rendu public ce vendredi, s'accompagne d'un engagement à acheter au moins 20 000 véhicules autonomes basés sur le modèle Lucid Gravity dans les six années suivant le début de leur production, prévu pour le second semestre 2026. Ces véhicules seront destinés exclusivement à la plateforme Uber et seront développés avec l'appui de Nuro, fondée par d'anciens ingénieurs de Waymo. Selon Le Figaro, la production de ces modèles sera accompagnée de l'intégration du logiciel Nuro Driver, actuellement en phase de test sur circuit fermé à Las Vegas.

En parallèle, Uber prévoit de déployer ses premiers robotaxis dans une grande ville américaine d'ici fin 2026. Le constructeur Lucid a précisé que le modèle Gravity offrira une autonomie proche de 730 km, ce qui pourrait réduire les temps d'immobilisation liés à la recharge. Uber prendra également une participation financière dans Nuro, bien que le montant exact de cet investissement n'ait pas été communiqué.

Ce nouvel accord marque une étape dans la politique de collaboration du groupe. Comme le rappelle Les Échos, Uber avait tenté entre 2015 et 2020 de développer sa propre voiture autonome, avant de revendre sa division dédiée à Aurora après plusieurs échecs techniques et un accident mortel survenu en 2018. Depuis, la société dirigée par Dara Khosrowshahi a noué une série de partenariats, notamment avec Volkswagen, Waymo ou encore WeRide. L'accord signé avec Volkswagen prévoit le déploiement de plusieurs milliers de minibus autonomes ID.Buzz aux États-Unis et en Europe. À Abu Dhabi, la société permet déjà de commander un robotaxi de la société WeRide via son application. À ce jour, Uber revendique des collaborations actives avec 18 partenaires, couvrant plusieurs continents.

Un marché déjà occupé par Tesla et Waymo

Le marché de la voiture autonome connaît un regain d'activité. Début juin 2025, Tesla a lancé un service de robotaxis à Austin, au Texas, sur un périmètre restreint. De son côté, Waymo, propriété d'Alphabet, a enregistré plus de 10 millions de trajets commerciaux depuis son lancement et continue de se développer dans plusieurs grandes villes américaines, dont Phoenix, Austin et Atlanta. Dans ces deux dernières villes, Uber propose déjà des trajets via l'application en partenariat avec Waymo.

Le modèle choisi par Uber pour son retour dans le secteur repose donc sur une double approche : d'une part, l'intégration de services autonomes développés par des partenaires comme Waymo ou Baidu, d'autre part, le développement d'une flotte exclusive conçue avec Lucid et équipée de la technologie Nuro. Cette diversification géographique est déjà amorcée, puisque le groupe prévoit un déploiement de robotaxis en dehors des États-Unis et de la Chine continentale grâce à un accord récent avec Apollo Go, une filiale de Baidu.

L'annonce de l'investissement dans Lucid a entraîné une hausse immédiate de l'action du constructeur, avec une progression de 26% après publication. Nuro, jusque-là principalement active dans les services de livraison autonomes, envisage désormais de vendre ses véhicules au grand public. Son président, Dave Fergusson, a confirmé que l'entreprise menait des discussions avancées en ce sens.