L'or atteint un sommet historique

Depuis le début de l'année, le métal précieux enchaîne les records, soutenu par une combinaison de facteurs monétaires, géopolitiques et judiciaires.

Le mardi 2 septembre, le cours de l'or a atteint 3 501,59 dollars l'once, soit 2 989,75 euros. Il dépasse ainsi son précédent sommet enregistré en avril à 3 500,10 dollars. Cette nouvelle envolée intervient alors que les marchés s'attendent à une baisse des taux américains dans les semaines à venir.

La Réserve fédérale (Fed) doit se réunir les 16 et 17 septembre. Une réduction de 0,25 point de pourcentage est anticipée. Dans ce contexte, le dollar s'affaiblit. Historiquement perçu comme une valeur refuge, il perd du terrain au profit du métal jaune.

Le climat politique américain accentue cette tendance. Donald Trump souhaite remplacer Lisa Cook, membre du conseil des gouverneurs de la Fed. Ce projet suscite des doutes sur l'indépendance de l'institution.

" Les investisseurs achètent du métal jaune et délaissent le dollar, valeur refuge concurrente, en raison de la forte probabilité d'une baisse des taux américains en septembre et des inquiétudes qui pèsent sur l'indépendance de la Réserve fédérale (Fed) ", écrit Le Figaro dans son édition du 2 septembre.

À cela s'ajoute une décision de justice relayée par Le Monde. Une cour d'appel fédérale américaine a jugé qu'une partie des droits de douane instaurés sous Trump était illégale. Cette incertitude juridique freine les investissements, ce qui renforce la demande pour l'or.

Une dynamique installée depuis cinq ans

La hausse du prix de l'or n'est pas nouvelle. Depuis janvier 2020, où l'once valait 1 528 dollars, sa valeur a plus que doublé. En mars 2025, elle avait déjà franchi les 3 000 dollars.

L'année 2024 a marqué une accélération du phénomène : 48 records ont été battus, auxquels s'ajoutent une quinzaine de nouveaux pics au premier trimestre 2025.

La situation économique renforce cette tendance. En août, l'indice PCE – principal indicateur d'inflation suivi par la Fed – a confirmé une hausse persistante des prix à la consommation. L'or, souvent utilisé comme protection contre l'inflation, bénéficie directement de ce contexte.

Les tensions internationales contribuent également à cette dynamique. Les conflits en Ukraine et au Proche-Orient accentuent la volatilité sur les marchés financiers. Dans ce climat, l'or continue de jouer un rôle central auprès des investisseurs. Depuis janvier, son prix a progressé d'environ 33 %.