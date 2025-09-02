La CGT prépare deux journées de grève nationale dans la fonction publique en septembre

L'appel, lancé début septembre, intervient alors que le gouvernement de François Bayrou doit affronter un vote de confiance au Parlement.

La CGT appelle les agents publics à la grève les 10 et 18 septembre. Force ouvrière et la CFDT privilégient la seconde date, qui coïncide avec un contexte politique tendu.

Un appel à la mobilisation nationale

Premier syndicat représentatif dans la fonction publique, la CGT a annoncé le 1er septembre deux journées de grève les 10 et 18 septembre. " L'organisation des agents de l'État appelle les agents publics, fonctionnaires et non titulaires, actifs et retraités, à tout bloquer par la grève pour combattre l'austérité, défendre, reconquérir et développer les services publics ", indique le communiqué repris par Le Monde.

Les fédérations des trois versants état, hospitalière et territoriale se sont jointes à cet appel, selon Sylviane Brousse, coordinatrice CGT-Fonction publique, citée par l'AFP.

Des syndicats divisés sur les dates

Si la CGT veut mobiliser deux fois en septembre, les autres grandes organisations se concentrent sur la journée du 18. Force ouvrière a confirmé sa présence à cette date. Son secrétaire général, Christian Grolier, a précisé à l'AFP que son organisation devait encore " trancher dans la semaine " sur la participation au 10 septembre.

La CFDT a exclu la première date " en cohérence avec la confédération ", a expliqué sa secrétaire générale Mylène Jacquot, citée par Le Figaro. Elle a néanmoins déposé un préavis pour le 18, affirmant que ses équipes seraient " pleinement mobilisées ".

Un calendrier social et politique chargé

La mobilisation prévue le 18 septembre intervient dix jours après le vote de confiance au Parlement qui doit déterminer l'avenir du gouvernement de François Bayrou. Cette échéance pourrait renforcer la portée de la grève, alors que plusieurs forces politiques de gauche, dont La France insoumise, soutiennent déjà l'appel lancé pour le 10 septembre sous le slogan " grève générale ".

En 2024, la fonction publique comptait 2,5 millions d'agents dans l'État, 1,9 million dans l'hospitalière et 1,3 million dans la territoriale, rappellent les données officielles citées par les deux quotidiens.