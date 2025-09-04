Pouvoir d'achat, emploi, prix : l'économie américaine piégée entre deux feux

L'activité ralentit aux Etats-Unis et les prix continuent de grimper. La Fed note que les ménages et les entreprises commencent à freiner leurs dépenses.

Les signaux de ralentissement s'accumulent dans l'économie américaine, alors même que les tensions sur les prix ne faiblissent pas. Un double constat qui complique les marges de manœuvre de la Réserve fédérale.

Une économie qui cale, des prix qui tiennent

Selon le dernier " Beige Book " de la Réserve fédérale, la majorité des régions du pays n'a connu qu'une croissance " nulle ou atone " depuis juillet. Un constat relayé par Les Échos, qui souligne le contraste avec la hausse de 3,3 % du PIB enregistrée au deuxième trimestre.

Dans dix districts sur douze, les hausses de prix restent modérées. Mais dans deux autres, elles sont plus nettes, notamment sur les matières premières. À New York, un torréfacteur parle même d'un " séisme " après l'entrée en vigueur fin août de nouveaux droits de douane sur le café venu du Brésil. La Fed de Philadelphie indique que les entreprises locales anticipent une inflation de 4,7 % au troisième trimestre, contre 3 % un an plus tôt.

L'agriculture fait aussi face à des difficultés. La Fed de Minneapolis rapporte que de nombreux producteurs de céréales vendent à perte. Les engrais, souvent importés du Canada, coûtent plus cher. Dans le Missouri, la Fed de Saint-Louis indique que les salaires agricoles ont grimpé " jusqu'à 10 % sur un an ".

Consommation en baisse, confiance fragilisée

Côté ménages, les salaires ne suivent pas toujours la hausse des prix. " Pour de nombreux foyers, les salaires ne suivent pas la hausse des prix ", résume la Fed, citée par Les Échos. Résultat : la consommation marque le pas dans plusieurs régions. Les associations voient grimper la demande pour des produits de base : nourriture, logement, énergie.

Les fêtes de fin d'année s'annoncent plus sobres. D'après La Tribune, une étude PwC prévoit une baisse de 5 % du budget moyen des consommateurs américains par rapport à 2024. Les jeunes adultes (génération Z) sont les plus prudents, avec un recul de 23 %. En cause : un emploi moins stable et des coûts fixes plus élevés, selon l'étude.

La confiance des ménages reflète ces tensions. Joanne Hsu, directrice des études à l'université du Michigan, déclare dans La Tribune : " Les consommateurs continuent à s'attendre à ce que l'inflation et le chômage se détériorent dans le futur ". L'indice du Conference Board est lui aussi en baisse.