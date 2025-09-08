ASML entre au capital de Mistral : un tournant pour la souveraineté technologique européenne

Fondée en 2023 par trois chercheurs français, la jeune pousse parisienne s'impose comme la société d'IA la mieux valorisée du continent.

Un géant européen des semi-conducteurs s'allie à un nouveau leader de l'intelligence artificielle. En investissant dans la start-up française Mistral, le groupe ASML renforce un lien industriel inédit entre deux piliers technologiques du continent.

Une alliance inédite entre deux acteurs clés

D'après l'agence Reuters, ASML prévoit d'investir 1,3 milliard d'euros dans Mistral AI, dans un tour de financement de 1,7 milliard d'euros. Cette opération valoriserait la start-up à 10 milliards d'euros avant investissement. Une fois finalisée, elle ferait de Mistral l'entreprise d'intelligence artificielle la plus valorisée d'Europe.

Le groupe néerlandais, fournisseur unique de systèmes de photolithographie EUV nécessaires à la fabrication des puces les plus avancées, obtiendrait aussi un siège au conseil d'administration. Cette participation directe est un signal fort dans un secteur encore dominé par les géants américains et chinois.

Fondée en 2023 par Arthur Mensch, Timothée Lacroix et Guillaume Lample, tous trois issus de Meta ou DeepMind, Mistral développe des modèles de langage performants, peu gourmands en énergie et disponibles en open source. Elle a lancé en février 2025 son chatbot "Le Chat", et déploie actuellement une offre européenne d'infrastructure pour entraîner ses modèles.

Lors du précédent tour de table, en juin 2024, la start-up affichait une valorisation de 5,8 milliards de dollars. Elle a déjà levé plus d'un milliard d'euros depuis sa création. "Cette levée de fonds permettrait à Mistral de continuer à financer sa croissance sans tomber dans l'escarcelle des géants de la tech", analyse Les Échos dans son édition du 7 septembre.

Un objectif partagé : réduire la dépendance extérieure

ASML pourrait aussi bénéficier directement de cette collaboration. Le groupe utilise déjà l'IA pour améliorer ses outils industriels. Selon Reuters, il pourrait intégrer les technologies de Mistral à ses propres systèmes pour renforcer l'efficacité de ses machines, vendues à plus de 180 millions de dollars l'unité à des acteurs comme TSMC ou Intel.

Mais l'enjeu dépasse le seul aspect technologique. Ce rapprochement entre ASML et Mistral illustre une volonté de consolider des chaînes de valeur européennes. "Un investissement dans Mistral permettrait de rapprocher deux leaders technologiques européens et d'aider à réduire la dépendance aux modèles d'IA américains et chinois", ont déclaré des sources proches du dossier à Reuters.

Ni Mistral ni ASML n'ont confirmé publiquement l'opération. Selon le Financial Times, la start-up est aussi en discussion avec d'autres investisseurs, dont MGX. Bloomberg évoque une valorisation finale pouvant atteindre 14 milliards de dollars. Bank of America, conseillère d'ASML dans cette opération, s'est refusée à tout commentaire.