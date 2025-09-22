Cyberattaque dans les aéroports européens : retour progressif à la normale, enquête en cours

Alexandre Brunet

Plusieurs aéroports européens ont connu des retards et des annulations après qu'un logiciel d'enregistrement ait été la cible d'une attaque informatique. Bruxelles, Berlin, Londres ou Dublin ont été touchés à des degrés divers.