YouTube revoit ses règles : des créateurs bannis font leur retour

L'entreprise américaine affirme avoir reçu des pressions de l'administration Biden pour imposer des suppressions de contenus jugés préjudiciables.

Alphabet, maison mère de YouTube, a annoncé dans un courrier daté du 23 septembre que des créateurs précédemment bannis de la plateforme pourraient être réintégrés. Cette décision concerne des comptes suspendus pour avoir diffusé des contenus en lien avec le Covid-19 ou les élections américaines de 2020.

Réintégration de comptes supprimés depuis 2020

Dans une lettre adressée à Jim Jordan, président républicain de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, Alphabet déclare que YouTube "offrira à tous les créateurs la possibilité de revenir sur la plateforme si l'entreprise a supprimé leurs chaînes pour violations répétées des politiques relatives au Covid-19 et à l'intégrité des élections ; politiques qui ne sont plus en vigueur", selon les propos rapportés par Le Monde.

La plateforme avait instauré ces règles en 2020 pour limiter la diffusion de fausses informations. Elles visaient notamment les contenus remettant en question les résultats de l'élection présidentielle américaine ou relayant de fausses affirmations sur la pandémie. Plusieurs personnalités publiques proches de Donald Trump ont été touchées par ces mesures : Steve Bannon, ancien conseiller à la Maison Blanche, Sebastian Gorka, ancien responsable de la lutte antiterroriste, et Dan Bongino, désormais directeur adjoint du FBI.

Donald Trump lui-même avait été temporairement exclu de YouTube après l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Alphabet n'a pour l'instant fourni aucun détail sur les comptes qui seront effectivement réactivés, ni sur le calendrier prévu.

Une décision qui relance les critiques sur la modération

Dans le même courrier, Alphabet affirme que "l'administration de Joe Biden a fait pression sur l'entreprise" pour qu'elle impose ces interdictions. L'entreprise évoque en particulier des demandes de retrait de contenus considérés comme dangereux pour la santé publique. Le Figaro rappelle que YouTube cible notamment les vidéos promouvant des traitements comme l'ingestion de Javel contre le Covid-19, une théorie évoquée publiquement par Donald Trump.

Cette réintégration intervient dans un contexte de critiques persistantes à l'égard des plateformes accusées de partialité dans leurs décisions de modération. Plusieurs représentants républicains dénoncent depuis des années un traitement jugé défavorable aux voix conservatrices. Jim Jordan a salué l'annonce d'Alphabet sur le réseau social X, écrivant : "Victoire dans la lutte contre la censure. Plus personne ne dira plus aux Américains ce qu'ils doivent croire ou ne pas croire."

Alphabet précise dans sa lettre que "YouTube attache de l'importance aux voix conservatrices sur sa plateforme et reconnaît que ces créateurs ont une large audience et jouent un rôle important dans le débat civique". La mise en œuvre de ce changement reste à préciser.