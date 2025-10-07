Le Medef reporte son meeting, les tensions économiques persistent

Alors que le Medef annule son rassemblement du 13 octobre, Patrick Martin alerte sur un ralentissement de l'activité. Le contexte politique et fiscal inquiète les représentants patronaux.

Alors que le climat politique reste tendu en France, les initiatives du patronat se heurtent à des vents contraires. Le Medef, qui comptait faire entendre sa voix à l'Accor Arena, met son projet entre parenthèses, illustrant une stratégie d'attente dans un moment de forte incertitude.



Le Medef suspend son rassemblement prévu à Bercy



Dans un communiqué publié le 6 octobre, le Medef annonce le report de son grand meeting prévu à l'Accor Arena, sans nouvelle date. L'organisation patronale explique cette décision par un "moment d'extrême tension" politique, souhaitant "contribuer à l'apaisement du pays". Le rassemblement avait pour but de faire entendre les préoccupations économiques du monde entrepreneurial.



D'après les informations du Monde, les objectifs initiaux restent "entiers" : il s'agissait d'exprimer "l'inquiétude" et la "colère" des chefs d'entreprise face à la stagnation de l'activité et à l'instabilité politique. Certains représentants d'organisations partenaires estiment néanmoins que l'événement risquait de mobiliser moins de participants que prévu.



Des indicateurs économiques au rouge selon le patronat



Dans ses récentes déclarations, Patrick Martin, président du Medef, alerte sur un ralentissement marqué de l'économie française. "Le décrochage de l'économie française est enclenché", affirme-t-il, dans un entretien accordé au Figaro, publié le 7 octobre. Il évoque une accumulation de signaux négatifs : stagnation des carnets de commande, contraction de l'investissement productif et perte de compétitivité à l'international.



Selon ses propos, les entreprises du secteur industriel sont particulièrement concernées. La situation serait aggravée par un climat politique jugé incertain et par les réformes fiscales en discussion. Le Medef redoute que ces tensions découragent l'initiative privée et contribuent à une baisse de l'attractivité du territoire.



En parallèle, plusieurs fédérations patronales rapportent une chute du moral des dirigeants. Les données de conjoncture publiées fin septembre confirment une activité en berne dans plusieurs filières. Si le président du Medef appelle à la "responsabilité collective", il souligne aussi l'urgence d'un cadre plus stable pour relancer la dynamique économique.



