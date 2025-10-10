BHV Marais : les syndicats en grève contre Shein et la dégradation sociale

L'arrivée prochaine de Shein au BHV Marais provoque une grève et une mobilisation syndicale. Les salariés dénoncent une implantation perçue comme une menace pour l'avenir du grand magasin.

L'enseigne chinoise de fast fashion doit ouvrir un espace au BHV Marais en novembre. Cette décision, prise dans un contexte économique déjà tendu, a déclenché une réaction immédiate des syndicats, qui alertent sur ses conséquences sociales et commerciales.

Une arrivée contestée dans un contexte économique tendu



Shein doit s'installer au sixième étage du BHV, propriété de la Société des grands magasins (SGM) depuis 2023. Selon l'intersyndicale, plus de 300 emplois directs ont été supprimés depuis la reprise, tandis que de nombreux fournisseurs n'ont plus été payés. Plusieurs enseignes partenaires, comme Slip Français ou Maison Lejaby, ont quitté le magasin à cause de ces retards. Aime et Culture Vintage ont suivi après l'annonce de l'arrivée du géant chinois.



La Banque des territoires, branche de la Caisse des dépôts, s'est également retirée des négociations visant à racheter les murs du bâtiment, évoquant "une rupture de confiance". Dans ce contexte, l'intersyndicale (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, Sud Solidaires) a appelé à une grève ce vendredi 10 octobre, de 15 h à 18 h, accompagnée d'un rassemblement devant le magasin.

Colère syndicale et réactions politiques



Les organisations syndicales réclament " la suppression de la venue de la marque Shein, qui n'apporte rien en chiffre d'affaires et qui détériore l'image des marques françaises et du BHV ", selon un tract cité par Le Figaro.



Nicolas Bonnet Oulaldj, adjoint à la maire de Paris chargé du commerce, a demandé publiquement à la SGM de reconsidérer cette décision. " Associer l'image du BHV Marais, incarnant la qualité du commerce parisien, à une multinationale de l'ultra fast fashion revient à cautionner un modèle fondé sur l'exploitation sociale, l'opacité des chaînes d'approvisionnement et une pollution textile massive ", a-t-il déclaré cité dans Le Figaro.



L'intersyndicale estime que cette implantation représente " une menace à court terme de la survie" du magasin, selon des propos relayés par France Info.

