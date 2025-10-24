Disneyland annule sa présence au BHV après l'arrivée annoncée de Shein

Le retrait de Disneyland s'ajoute à une série de défections d'enseignes et de partenaires depuis l'annonce de l'installation prochaine de Shein dans les murs du BHV.

Le BHV du Marais, situé rue de Rivoli à Paris, devait accueillir un pop-up store Disneyland et des vitrines thématiques de Noël. À moins de deux semaines du lancement, le projet est annulé. En cause : l'installation prévue du géant chinois Shein au sein du grand magasin, qui continue de susciter des réactions en chaîne.

Annulation de Disneyland et tensions autour de l'arrivée de Shein

Le partenariat entre Disneyland Paris et le BHV était annoncé depuis plusieurs semaines. Il devait couvrir la période du 4 novembre au 31 décembre. Le programme incluait un magasin éphémère installé au sixième étage du bâtiment, ainsi qu'une mise en scène des vitrines de Noël, inspirée de l'attraction "It's a small world". Les travaux d'installation avaient débuté fin septembre. Pourtant, le projet est abandonné. "Les conditions ne sont plus réunies pour déployer sereinement les animations de Noël", a indiqué Disneyland, cité par Le Parisien.

Cette décision intervient dans un contexte tendu depuis l'annonce de l'ouverture d'un point de vente physique de Shein au sein du BHV. Le groupe chinois, spécialiste de l'ultra fast-fashion, prévoit en effet l'ouverture de six magasins pérennes en France, dont un au sixième étage du grand magasin parisien. Les autres seront installés dans des Galeries Lafayette en région. L'accord a été signé avec SGM, société propriétaire du BHV et de plusieurs Galeries Lafayette en province.

Désengagements commerciaux, retrait institutionnel et pression politique

La présence annoncée de Shein suscite une série de retraits d'enseignes partenaires. Depuis début octobre, plusieurs marques ont notifié leur départ, parmi lesquelles Lejaby, Le Slip Français, Culture Vintage, Caroll ou encore Morgan. Selon Le Parisien, ces marques ont activé leur clause de préavis, d'un mois, pour quitter le BHV avant l'arrivée officielle de Shein.

Le dossier prend une dimension institutionnelle. Deux semaines avant l'annonce du retrait de Disneyland, la Banque des territoires a mis fin à des négociations visant à accompagner SGM dans le rachat des murs du BHV. Cette opération, estimée à près de 400 millions d'euros, visait à sécuriser l'avenir immobilier du magasin. La Banque a justifié son retrait par une "rupture de confiance", comme le rapporte France Info.

L'affaire a également pris un tour politique. Serge Papin, ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, a exprimé son opposition à l'accord entre Shein et le BHV. "Ce partenariat est un mauvais signal qu'il faut éviter", a déclaré son cabinet, cité par Le Parisien. Le ministère cherche actuellement "des solutions pour éviter l'arrivée de Shein au cœur de Paris".

L'impact est aussi commercial. Le BHV a été exclu de l'Union du grand commerce de centre-ville (UCV). L'intersyndicale du BHV, interrogée par France Info, déplore le retrait de Disneyland, qu'elle qualifie de "coup de massue", et affirme que la fin d'année est "flinguée".