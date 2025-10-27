Commerce international : Chine et Etats-Unis s'approchent d'un accord sur les terres rares

Une rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump est prévue cette semaine. Les deux pays cherchent à désamorcer les tensions commerciales sur des ressources stratégiques comme les terres rares et le soja.

Une trêve commerciale partielle pourrait être confirmée entre Pékin et Washington. Alors que Donald Trump menace d'une nouvelle hausse de droits de douane, les deux puissances tentent de conclure un compromis autour des terres rares et du soja.

Un accord préliminaire annoncé par les deux parties

À quelques jours d'une rencontre entre les présidents Xi Jinping et Donald Trump, prévue en marge du sommet de l'Apec à Gyeongju, en Corée du Sud, les signaux de détente commerciale se multiplient. Dimanche, Scott Bessent, secrétaire américain au Trésor, a indiqué que les deux pays avaient trouvé une "trame significative" d'accord sur deux dossiers sensibles : les restrictions à l'exportation chinoises sur les terres rares et les achats de soja américain.

Selon Bessent, Pékin envisagerait de reporter d'un an l'imposition de ses contrôles à l'export sur ces matériaux stratégiques, tout en reprenant ses importations agricoles. "Je pense que nous avons évité cela", a-t-il déclaré à propos de la menace américaine de droits de douane supplémentaires de 100 % à compter du 1er novembre, si la Chine ne levait pas ses barrières.

Du côté chinois, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a appelé à " en finir avec la politisation des questions économiques et commerciales", lors d'un forum à Pékin, selon des propos relayés par Le Figaro. Il a dénoncé les "blocs", "cliques" et autres "retraits d'accords" qui fragilisent le multilatéralisme. Sans citer explicitement les États-Unis, il a qualifié la situation actuelle de "défi sans précédent".

Des tensions toujours présentes sur fond de souveraineté stratégique

Les discussions interviennent dans un contexte où les États-Unis ont récemment menacé de sanctions commerciales renforcées en réponse aux mesures chinoises jugées protectionnistes. Les terres rares, essentielles à la fabrication de technologies de pointe (batteries, semi-conducteurs, équipements militaires), cristallisent les tensions.

La trêve douanière en vigueur depuis plusieurs mois entre les deux pays expire le 10 novembre. Washington espère conclure un compromis avant cette échéance. Scott Bessent, lui-même producteur de soja, s'est montré optimiste : "Je pense que lorsque l'annonce de l'accord avec la Chine sera rendue publique, nos cultivateurs de soja seront très contents, à la fois pour cette saison et pour les prochaines, pour plusieurs années", a-t-il déclaré dans des propos repris par France Info.

Côté chinois, Li Chenggang, représentant pour le commerce international, a évoqué un "consensus préliminaire". Les négociations s'inscrivent dans un cadre plus large d'efforts pour stabiliser les relations économiques sino-américaines, à l'approche de nouvelles échéances électorales aux États-Unis.

En arrière-plan, les deux puissances continuent d'affirmer leurs positions stratégiques. Donald Trump, en tournée asiatique, souhaite rassurer ses alliés tout en maintenant la pression. Pékin, de son côté, affirme que "le sens de l'histoire ne peut être inversé", soulignant l'émergence d'un monde "multipolaire".