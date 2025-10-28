Amazon supprime 30 000 postes : le choc d'une restructuration pilotée par l'IA

Le groupe lance une réduction inédite de ses effectifs de bureau, dans un contexte de bascule vers l'automatisation.

Amazon a lancé une série de licenciements concernant jusqu'à 30 000 postes de bureau dans le monde, selon plusieurs médias américains. La première vague de 14 000 suppressions a été confirmée mardi 28 octobre. Elle représente près de 10 % des 350 000 postes administratifs du groupe. Les salariés des entrepôts, qui composent la majorité des 1,5 million d'employés d'Amazon, ne sont pas concernés à ce stade.

Des fonctions support ciblées, une logique de réajustement post-Covid

Ces licenciements, les plus importants depuis l'hiver 2022-2023 (27 000 postes supprimés), concernent les fonctions support et stratégiques : ressources humaines, logistique, cloud, encadrement et publicité. Le groupe n'a pas précisé la répartition géographique des suppressions. Les informations rapportées par Reuters, le New York Times ou encore le Wall Street Journal n'ont pas été commentées publiquement par Amazon.

Beth Galetti, vice-présidente en charge des ressources humaines et de la technologie, a indiqué que ces réductions "s'inscrivent dans la continuité des efforts pour devenir plus fort encore, en réduisant davantage la bureaucratie, en supprimant des niveaux hiérarchiques et en réaffectant des ressources", dans un communiqué cité par 20 Minutes . Les licenciements devraient s'étendre sur plusieurs mois, avec une deuxième phase attendue après les fêtes de fin d'année.

Selon plusieurs médias américains, cette vague s'inscrit dans une logique de correction après les recrutements massifs opérés durant la pandémie. Entre 2018 et 2022, Amazon avait triplé ses effectifs pour répondre à la hausse des commandes. L'entreprise ajuste désormais sa structure, dans un contexte économique plus tendu.

L'IA au centre des décisions internes

En parallèle, le groupe intensifie ses investissements dans l'intelligence artificielle et l'automatisation. En juin, Andy Jassy, directeur général, a adressé une note aux salariés dans laquelle il annonçait que "le développement de l'IA générative allait, dans les prochaines années, réduire nos effectifs de bureaux", comme le rapportait Le Monde. L'arrivée de nouveaux outils internes modifie la nature des postes et l'organisation du travail.

Un document interne, obtenu par le New York Times, prévoit l'automatisation de 75 % des opérations du groupe d'ici à 2033. Cette projection pourrait permettre d'éviter jusqu'à 600 000 recrutements malgré l'augmentation attendue des volumes de vente. Plusieurs prototypes ont déjà été présentés, incluant un robot de tri, un agent d'affectation des équipes et des lunettes connectées pour les livreurs.

La tendance dépasse Amazon. Microsoft a annoncé un plan de 15 000 suppressions. Meta a récemment licencié 600 personnes dans sa division IA. Doug McMillon, directeur général de Walmart, a déclaré : "L'IA change tous les emplois, c'est très clair. Je n'en vois aucun qui ne serait pas concerné", selon des propos rapportés par Le Monde.