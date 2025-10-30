Busan : une trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine

Donald Trump et Xi Jinping se sont rencontrés à Busan pour geler provisoirement leur guerre tarifaire. Les mesures annoncées restent temporaires, sans document signé, mais offrent un répit dans les tensions économiques.

Les présidents américain et chinois ont tenu jeudi 30 octobre à Busan, en Corée du Sud, leur première réunion bilatérale depuis 2019. L'entretien a duré une heure quarante minutes et s'est conclu par un engagement verbal à ne pas aggraver la guerre commerciale en cours. Aucun accord formel n'a été signé, mais les deux parties ont annoncé plusieurs décisions concrètes, présentées comme un consensus.

Droits de douane suspendus et reprise des achats agricoles

Donald Trump a déclaré dans son avion retour : "La rencontre a été un grand succès", cité par Le Figaro, saluant une "série de décisions impressionnantes". Xi Jinping a de son côté reconnu qu'un "consensus" avait été trouvé, selon l'agence Xinhua. Parmi les annonces, la Chine a accepté de suspendre pour un an ses nouvelles restrictions sur les exportations de terres rares. Ces métaux sont essentiels à de nombreuses chaînes de production, notamment dans la tech et la défense.

La Chine a également promis de reprendre ses achats de produits agricoles américains, dont le soja, gelés ces derniers mois. Donald Trump a affirmé que "d'énormes quantités de soja" allaient être commandées immédiatement. En échange, les États-Unis ont renoncé à appliquer une hausse de 100 % sur certains droits de douane et réduit de 20 % à 10 % la surtaxe liée au fentanyl.

Le tarif moyen sur les importations chinoises, actuellement à 57 %, devrait être ramené à 47 %. Washington a également suspendu pour un an une mesure visant à restreindre l'exportation de produits technologiques américains à des filiales étrangères figurant sur sa liste noire.

Une pause sans traité sur fond de désaccords persistants

Aucune discussion n'a eu lieu sur le dossier taïwanais, selon Donald Trump. Le président chinois n'a pas abordé non plus la possible vente à la Chine de la puce B30 de Nvidia, au cœur des enjeux liés à l'intelligence artificielle. L'accès à cette technologie reste un point de tension majeur.

En amont de la rencontre, Donald Trump avait ordonné la reprise immédiate des essais nucléaires américains, interrompus depuis 1992, invoquant les programmes russes et chinois. Pékin a réagi par l'intermédiaire de son ministère des Affaires étrangères, appelant Washington à "respecter sérieusement" ses obligations sur l'interdiction des essais.

Pour Shi Yinhong, professeur à l'université Renmin de Pékin, "les différends fondamentaux persistent : le contrôle strict chinois sur les terres rares, et celui des États-Unis sur les produits technologiques dont les semi-conducteurs, et bien sûr le déficit commercial américain", cité par Le Figaro. Il estime que "cet accord sera difficile à finaliser car les problèmes sont véritablement structurels".

Les deux dirigeants ont convenu de maintenir des échanges réguliers. Donald Trump est attendu à Pékin début 2026. Une visite de Xi Jinping aux États-Unis pourrait suivre, selon les autorités chinoises.