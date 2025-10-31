Système de santé : 130 millions d'euros pour créer des cabinets médicaux labellisés France Santé

Le gouvernement accélère son plan pour améliorer l'accès aux soins dans les territoires. Un volet budgétaire spécifique a été annoncé pour soutenir la création de structures médicales de proximité.

Le Premier ministre a dévoilé les modalités de financement et de déploiement du nouveau réseau de structures médicales prévu pour lutter contre la désertification. D'ici 2027, 5 000 maisons France Santé doivent être implantées dans l'ensemble des départements.

Une réponse budgétaire à la pénurie de médecins

Lors d'un déplacement à Carentan, dans la Manche, Sébastien Lecornu a précisé le contenu du plan France Santé, annoncé dès sa prise de fonction. Le dispositif prévoit la création de 5 000 structures d'accès aux soins d'ici 2027, avec un objectif intermédiaire de 2 000 ouvertures à l'été 2026.

Pour financer cette mesure, le gouvernement prévoit une modification du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Une enveloppe de 130 millions d'euros y sera consacrée dès 2026. Le Premier ministre a indiqué que ces structures s'appuieront sur des entités existantes telles que des maisons de santé, des centres de santé ou, dans certains cas, des pharmacies. " On va modifier le projet de loi de finances pour la Sécurité sociale avec une somme de 130 millions d'euros ", a-t-il déclaré à Carentan, cité par Les Échos.

Chaque entité labellisée recevra un forfait de 50 000 euros, destiné à couvrir divers besoins : embauche de secrétariat médical, accueil de nouveaux soignants, ou aménagements. Le label France Santé exigera notamment la présence minimale d'un médecin et d'une infirmière, l'absence de dépassement d'honoraires, une ouverture cinq jours par semaine et la capacité à recevoir des patients orientés par le 15.

Selon Franceinfo , le chef du gouvernement a précisé qu'il souhaitait que " 15 à 20 maisons France Santé soient agréées d'ici Noël par département ", avant une montée en charge progressive.

Une mesure marquée par l'urgence et les contraintes territoriales

Le plan intervient dans un contexte de forte tension sur les soins de proximité. Pour une partie de la population, notamment dans les zones rurales, l'accès à un médecin traitant reste difficile. Avec ce programme, l'exécutif entend ramener l'offre de soins à moins de 30 minutes de chaque foyer et garantir un rendez-vous médical sous 48 heures.

Ce projet vise à structurer un réseau homogène tout en s'adaptant aux réalités locales. Sébastien Lecornu a précisé que, dans certains territoires, la pharmacie constituera la seule présence médicale et pourra donc abriter une maison France Santé.

L'exécutif a également pris acte des critiques adressées au budget des hôpitaux. Alors que la Fédération hospitalière de France estime que le texte actuel entraînerait la " plus forte baisse tarifaire depuis vingt ans ", le Premier ministre a évoqué la possibilité d'" assouplir un peu la pression" sur les économies à réaliser dans ce secteur.

Enfin, le Premier ministre a réaffirmé son soutien au doublement des franchises médicales, tout en se disant ouvert à élargir le champ des bénéficiaires d'exonération. Actuellement, environ 18 millions de personnes en sont dispensées, dont les femmes enceintes, les mineurs et les titulaires de la complémentaire santé solidaire.