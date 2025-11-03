Tesla, OpenAI, xAI : la rivalité Altman-Musk reprend sur X

Une demande de remboursement pour une Tesla non livrée a relancé l'animosité entre les deux figures de la tech, sur fond de rancunes anciennes et de visions opposées de l'intelligence artificielle.

Sur le réseau X, une publication de Sam Altman à propos d'une commande de Tesla a suffi à raviver la rivalité déjà bien installée entre le patron d'OpenAI et Elon Musk. Ce nouvel épisode illustre une fois encore les tensions persistantes entre les deux anciens partenaires, devenus concurrents directs dans le secteur de l'intelligence artificielle.

De partenaires à adversaires : sept ans de différends

L'origine de leur mésentente remonte à 2015. Elon Musk faisait alors partie des fondateurs d'OpenAI, structure créée pour promouvoir une intelligence artificielle éthique et ouverte. Mais des désaccords stratégiques avec Sam Altman l'ont conduit à se retirer du projet peu de temps après. Depuis, les échanges entre les deux hommes n'ont cessé d'alterner silences, piques publiques et projets concurrents.

En 2023, Elon Musk fonde xAI, sa propre entreprise d'intelligence artificielle, en opposition directe à OpenAI. Il multiplie alors les attaques contre Altman, qu'il accuse d'avoir détourné la mission originelle d'OpenAI au profit d'intérêts commerciaux. En février 2025, il va jusqu'à proposer de racheter l'organisation pour 97,4 milliards de dollars. Sam Altman réplique sur X : "Non merci, mais on achètera Twitter pour 9,74 milliards de dollars si tu veux", déclenchant un simple "escroc" en réponse du fondateur de Tesla.

Plus récemment, Elon Musk a accusé Altman d'avoir "volé une organisation à but non lucratif", une critique récurrente depuis qu'OpenAI a restructuré son modèle en intégrant une entité à but lucratif public (PBC) chargée d'exploiter ses avancées commerciales.

Une Tesla Roadster et trois images pour rallumer l'affrontement

Le 30 octobre 2025, Sam Altman publie sur X une série de trois images décrites comme "une histoire en trois actes". Il y partage un bon de commande datant du 11 juillet 2018 pour une Tesla Roadster, véhicule dévoilé en 2017 mais dont la production a été sans cesse repoussée. Dans le dernier visuel, Altman annonce qu'il souhaite annuler sa commande, après sept ans et demi d'attente : "J'avais vraiment hâte de recevoir la voiture ! Je comprends qu'il puisse y avoir des retards, mais sept ans et demi, ça m'a paru une éternité", écrit-il.

Cette demande, adressée à une adresse mail obsolète, n'aboutit pas. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais la publication prend des allures de critique à peine voilée à l'égard d'Elon Musk et de ses promesses non tenues. Ce dernier réagit aussitôt avec virulence : "Tu as volé une organisation à but non lucratif", écrit-il dans une réponse publique sur X, relançant frontalement leur différend autour du statut d'OpenAI.

Il ajoute, dans une seconde attaque : "Et tu as oublié de mentionner l'acte 4, où ce problème a été résolu et où tu as reçu un remboursement dans les 24 heures. Mais c'est dans ta nature", signe d'un règlement du litige… sans apaisement des tensions.

Cet échange, bien qu'anecdotique sur le fond, témoigne de la persistance d'une rivalité personnelle entre deux figures majeures de la tech américaine. Elle illustre aussi les enjeux stratégiques autour de l'intelligence artificielle, où OpenAI et xAI incarnent aujourd'hui deux visions concurrentes, portées par des ambitions souvent incompatibles.