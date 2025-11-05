Partenariat SGM-Shein : sept Galeries Lafayette vont changer d'identité

A la suite d'un désaccord stratégique autour de l'arrivée de Shein dans plusieurs établissements, le groupe Galeries Lafayette et la Société des grands magasins ont annoncé la fin de leur collaboration pour sept magasins en région.

La marque chinoise Shein va s'implanter dans plusieurs villes françaises, entraînant la rupture d'un partenariat entre deux acteurs majeurs de la distribution.

Fin de l'affiliation entre SGM et Galeries Lafayette

Le mardi 4 novembre, la Société des grands magasins (SGM) et le groupe Galeries Lafayette ont officialisé la fin des contrats d'affiliation qui les liaient depuis 2021. Cette décision concerne sept établissements situés à Angers, Dijon, Grenoble, Le Mans, Limoges, Orléans et Reims, exploités jusque-là sous enseigne Galeries Lafayette par la SGM.

Ce retrait fait suite à l'annonce d'un partenariat entre la SGM et Shein, marque chinoise de mode à bas coût. En octobre, la SGM avait dévoilé l'arrivée de Shein dans plusieurs de ses magasins, dont cinq figurant parmi les sept concernés. Le groupe Galeries Lafayette, propriétaire de la marque éponyme, s'y est fermement opposé. Il a dénoncé une opération incompatible avec ses " valeurs " et le positionnement de son enseigne, qualifiant Shein de marque d'" ultra-fast-fashion ", selon les termes repris dans Franceinfo.

Les deux groupes évoquent désormais un " constat de divergence stratégique " à l'origine de cette rupture. La collaboration prendra fin dans les prochaines semaines, selon un calendrier en cours d'ajustement. L'enseigne Galeries Lafayette sera retirée des façades, et la SGM prévoit d'exploiter ces surfaces sous une nouvelle identité commerciale.

Une opération commerciale sous tension

Dans une publication sur Instagram, Frédéric Merlin, président de la SGM, a précisé que les magasins concernés allaient " devenir des BHV ", du nom du grand magasin parisien acquis en 2023 par la SGM auprès des Galeries Lafayette. Chaque établissement proposera une offre " locale " et " adaptée à son territoire ", avec l'ADN d'un " commerce accessible et vivant ", selon les propos relayés par Le Monde.

La manœuvre intervient alors que Shein continue de faire l'objet de critiques. Fondée en 2012 et aujourd'hui basée à Singapour, la plateforme se distingue par ses prix très bas et ses volumes de production élevés. Elle est régulièrement accusée de pratiques douteuses sur le plan environnemental, social et fiscal. Depuis lundi, Shein est également visée en France par une enquête pour vente de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants.

L'arrivée physique de la marque est prévue dès le 6 novembre au BHV Marais, à Paris, puis dans les cinq anciens magasins affiliés à Angers, Dijon, Grenoble, Limoges et Reims. Ces ouvertures interviennent dans un contexte de forte sensibilité politique locale. À Dijon, la maire Nathalie Koenders a critiqué l'implantation annoncée pour le 18 novembre et a lancé un appel au législateur et aux institutions européennes.

De son côté, la SGM assure dans un communiqué commun avec les Galeries Lafayette que la transition se fera dans " un esprit constructif " et qu'elle veillera à une " sortie ordonnée, respectueuse des équipes et des clients".