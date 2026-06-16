Premier baromètre Ifop pour Welfaire : indépendants optimistes pour leur activité, pessimistes pour l'avenir

Le sondage Ifop pour Welfaire fait parler les près de 4,6 millions de travailleurs indépendants sur leurs perspectives, leurs contraintes et leur attachement à leur statut.

Selon le baromètre Ifop réalisé pour Welfaire, la première mutuelle santé et prévoyance dédiée aux indépendants entrepreneurs, 60% des travailleurs non-salariés se déclarent optimistes pour leur activité, mais 60% se disent pessimistes quant à l'avenir en général. Le périmètre inclut près de 4,6 millions d'entrepreneurs individuels, de professions libérales et de commerçants.

Confiance individuelle, pessimisme national

La vision de l'économie française est particulièrement sévère. A peine 12% des répondants se disent optimistes sur la situation politique. Parmi les indépendants les plus âgés, 91% se déclarent pessimistes sur cette même question, contre 74% chez les moins de 30 ans. Le secteur du commerce se montre le plus inquiet, à la fois pour l'avenir et pour la situation politique, avec 97% de pessimistes.

Côté perspectives, près de la moitié des indépendants (47%) anticipent une stagnation de leur activité dans les mois à venir. Un sur quatre seulement envisage une croissance, dont 4% une forte croissance, tandis que 24% redoutent une baisse, dont 9% une baisse significative.

Fiscalité, démarches et attachement au statut

Sur le plan fiscal, 91% des indépendants estiment que la fiscalité qui leur est appliquée est trop élevée. Ils citent l'empilement de l'impôt sur le revenu, de la TVA, de la cotisation foncière des entreprises (CFE), du prélèvement à la source par acomptes et des cotisations sociales sur le bénéfice ou le chiffre d'affaires. Dans le même esprit, 89% considèrent que le poids des démarches administratives représente un frein réel au développement de leur activité.

"Que vous soyez parisien ou en région, infirmière libérale ou consultant, les risques ne sont pas les mêmes, les comportements ne sont pas les mêmes. Le sentiment d'être un petit chef d'entreprise et la vision par rapport à la fiscalité, à la lourdeur administrative, en revanche, est la même", résume Jérémie Herscovic, cofondateur et directeur général de Welfaire.

Le baromètre souligne par ailleurs un haut niveau de satisfaction en matière d'autonomie (94%), d'intérêt et de contenu du travail (88%), de conditions matérielles (80%) et d'équilibre entre vie professionnelle et personnelle (79%). En revanche, seuls 44% se déclarent satisfaits de leur revenu et 43% se disent insatisfaits de la sécurité de l'emploi. Malgré ces contraintes, les indépendants restent massivement attachés à leur statut : ils déclarent aimer ce qu'ils font et tenir à leur liberté, ce qui témoigne du rôle clef de ce statut dans la vie économique.