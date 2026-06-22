Le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, affirme que les canicules ont un effet négatif sur la croissance à moyen terme

Emmanuel Moulin alerte sur les conséquences économiques des épisodes caniculaires et du changement climatique, soulignant les risques pour la croissance et le secteur financier.

Le nouveau gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, a rappelé samedi sur France Inter que les épisodes caniculaires ont "clairement" un effet "négatif sur la croissance" à moyen terme, alors qu'une vague de chaleur s'abat depuis quelques jours sur le territoire français. À court terme, leurs effets sont en revanche "un peu ambigus", a nuancé le gouverneur au micro de l'émission "On n'arrête pas l'éco", entre un impact négatif sur la productivité et une hausse de la consommation d'énergie via la climatisation.

Les événements climatiques extrêmes menacent le secteur financier

Au-delà des canicules, "c'est le cas aussi des incendies, mais aussi des inondations", a étayé Emmanuel Moulin, pour qui le changement climatique constitue "un risque important" pour la Banque de France et la Banque centrale européenne (BCE). Il pèse "en particulier sur le secteur financier puisque ça impacte les actifs des banques, les bilans des banques et les assurances".

Face à des chocs énergétiques et à des événements climatiques exceptionnels, le gouverneur juge "important de continuer à investir dans la décarbonation et dans l'adaptation". Et d'insister sur le rôle du privé : "Il faut que le secteur financier y contribue. Ce n'est pas seulement de l'argent public qui doit être mobilisé."

Ces mises en garde interviennent alors que la Banque de France a abaissé sa prévision de croissance pour 2026, tablant désormais sur une activité nulle au deuxième trimestre. Selon le Centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique, la France subit des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses, avec "quatre fois plus de jours de canicule cette dernière décennie que dans les années 1980". Une étude d'Allianz Trade publiée à la mi-juin chiffre même à 210 milliards d'euros la perte de richesse nationale d'ici 2030 si les années les plus chaudes de la décennie écoulée venaient à se répéter.