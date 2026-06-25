L'assureur santé Alan lève 480 millions d'euros et atteint une valorisation de 5,5 milliards d'euros

L'assureur santé français réalise une levée de fonds majeure, portée par des investisseurs internationaux, pour accélérer sa croissance internationale.

L'assureur santé français Alan a levé 480 millions d'euros dans une opération le valorisant désormais à 5,5 milliards d'euros, a-t-il annoncé mercredi. L'opération est menée par le fonds d'investissement néerlandais Prosus, "l'un des principaux groupes technologiques et investisseurs mondiaux, aux côtés des actionnaires historiques Teachers Venture Growth (TVG) et Index Ventures", a indiqué Alan dans un communiqué. Le britannique Dara Holdings devient également un nouvel investisseur dans Alan à la faveur de l'opération.

Créée il y a dix ans, Alan (800 salariés) a réussi à se faire une place parmi les complémentaires santé françaises en misant dès sa création sur une numérisation très poussée de son activité et sur l'intelligence artificielle.

Le groupe revendique aujourd'hui un revenu annuel récurrent de 787 millions d'euros, en hausse de 54% sur un an, pour une perte nette de 26 millions d'euros en 2025, tout en étant devenu rentable sur son seul marché français.

Cap sur l'international

Alan n'a pas indiqué explicitement à quoi allaient servir les 480 millions d'euros levés dans cette opération, alors même qu'il ne cachait pas au mois de mars disposer déjà d'abondantes disponibilités financières. Mihaela Albu, directrice financière d'Alan, avait alors évoqué la volonté du groupe de "procéder à des acquisitions et de soutenir son expansion internationale".

Après la France, son marché d'origine, Alan a déjà mis le pied sur les marchés belge, espagnol et canadien, où il vient tout juste de commencer son activité.