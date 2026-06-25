La CPME devient Les Entrepreneurs pour élargir sa base et gagner en visibilité

L'organisation patronale, dirigée par Amir Reza-Tofighi, officialise sa nouvelle identité pour mieux représenter l'ensemble des entrepreneurs et renforcer sa présence face au Medef et à l'U2P.

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a officialisé mercredi soir, en interne, son changement de nom. L'organisation patronale se rebaptise Les Entrepreneurs, une décision destinée à élargir sa base et à gagner en visibilité dans un paysage patronal dominé par le Medef et l'Union des entreprises de proximité (U2P).

Dirigée par Amir Reza-Tofighi depuis janvier 2025, l'organisation souhaite ouvrir une nouvelle page de son histoire et moderniser son image. Son président entend, selon l'AFP, "remettre les entrepreneurs au cœur du débat public" et aller chercher tous ceux qui ne sont pas encore adhérents, quelle que soit la taille de leur entreprise.

Ce nouveau nom vise à fédérer un plus grand nombre de dirigeants, qu'ils soient à la tête de très petites entreprises (TPE), de PME, ou issus du commerce, des services, de l'industrie et de l'artisanat.

Un contexte de concurrence entre organisations patronales

Ce changement de nom intervient dans un contexte de forte concurrence entre les principales organisations patronales françaises. La nouvelle entité cherche à s'adresser à l'ensemble des acteurs économiques, au-delà de son public traditionnel de petites et moyennes entreprises.

Organisation patronale interprofessionnelle, la CPME revendique 123 fédérations et 239 000 entreprises employant 3 millions de salariés, dans le commerce, les services, l'industrie et l'artisanat. Les TPE-PME constituent plus de 99% du tissu économique français, ce qui lui confère un rôle central dans la représentation des petites structures.

La Grande assemblée des Entrepreneurs, organisée ce jeudi au Parc des Princes et qui réunit près de 4 000 personnes, illustre cette ambition de visibilité. Sous la direction d'Amir Reza-Tofighi, l'organisation désormais baptisée Les Entrepreneurs entend s'imposer comme un acteur incontournable du dialogue social et économique en France.