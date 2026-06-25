Les précommandes de GTA VI ouvrent ce jeudi, pour le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire ?

L'industrie du jeu vidéo se prépare à un afflux massif de réservations pour GTA VI, présenté comme le lancement le plus important de l'histoire du divertissement.

Treize années d'attente vont bientôt prendre fin : le jeu vidéo "Grand Theft Auto VI", dernier opus de la saga du studio américain Rockstar Games, est désormais disponible en prévente dans la plupart des pays du monde. Les joueurs peuvent réserver leur exemplaire de ce titre promis à battre tous les records de ventes à sa sortie en novembre.

Un engouement mondial pour un lancement historique

Dès ce jeudi, les joueurs peuvent réserver en ligne et dans certains magasins leur exemplaire de ce jeu qui permet d’incarner des gangsters dans un monde ouvert, pour être sûr de pouvoir y jouer dès sa sortie mondiale le 19 novembre. Pour les précommandes au format digital, le jeu se téléchargera sur les consoles une semaine auparavant – une mesure pensée pour les petites connexions à Internet –, et s’activera le jour J. Il n’y aura pas de disque à l’intérieur de la version physique du jeu, mais une simple feuille avec un code de téléchargement. C’est pour cela que cette version boîte sera disponible dans le commerce dès le 12 novembre. Mais, là encore, il sera impossible de jouer avant le 19 novembre.

Aux Etats-Unis, l'édition standard du jeu coûtera 79,99 dollars (environ 70 euros), soit dix dollars de plus que le prix moyen des jeux à gros budget à leur sortie. Une édition Ultimate, contenant des bonus comme des véhicules et des armes inédites dans le jeu, sera, elle, vendue à 99,99 dollars (environ 88 euros). En France, l'édition standard est proposée à 79,99 euros et l'édition Ultimate à 99,99 euros sur les boutiques en ligne des consoles.

Selon les analystes de la banque d’investissement Piper Sandler, quelque 45 millions d’exemplaires de "GTA VI" pourraient être vendus avant même sa sortie.

GTA VI sera le "plus grand lancement jamais réalisé dans le domaine du divertissement", dépassant "n’importe quel film, série télévisée, concert ou vente d’albums", estime Piers Harding-Rolls, expert au cabinet britannique Ampere Analysis. Le jeu battrait ainsi le précédent record établi par "GTA V", devenu en 2013 le produit culturel ayant franchi le plus rapidement le seuil du milliard de revenus, en seulement trois jours.

L’attente des joueurs est à la hauteur du succès de l’épisode précédent, qui s’est écoulé à près de 230 millions d’exemplaires, devenant le deuxième jeu vidéo le plus vendu de l’histoire après "Minecraft".

Un phénomène culturel et un enjeu pour la distribution

"C’est un phénomène culturel, on s’y prépare depuis des années", dit à l’AFP Charlotte Massicault, directrice des produits multimédias chez Fnac-Darty. Le groupe anticipe un afflux important sur son site jeudi, à l’ouverture des précommandes.

Selon plusieurs estimations, le coût de développement de "GTA VI" serait compris entre 1 et 2 milliards de dollars, ce qui en ferait le produit le plus cher de l’histoire du divertissement, cinéma compris.

Selon Piers Harding-Rolls, "GTA VI" devrait également relancer les ventes de consoles, à la peine depuis plusieurs mois, notamment en raison d’une hausse des prix liée à l’augmentation des coûts des puces mémoire.

L’ouverture des précommandes de GTA VI ce jeudi marque ainsi le début d’un compte à rebours vers un lancement mondial qui s’annonce déjà comme un tournant majeur pour l’industrie du jeu vidéo et, plus largement, pour l’ensemble du secteur du divertissement.