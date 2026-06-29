Le gouvernement sud-coréen annonce un projet d'investissement de 455 milliards d'euros dans les semi-conducteurs

Séoul lance un plan d'investissement inédit pour renforcer sa place dans les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle.

Le gouvernement sud-coréen a dévoilé lundi un plan colossal, équivalant à plus de 1 000 milliards d’euros au total sur dix ans, pour construire des usines de semi-conducteurs et des data-centers pour l’intelligence artificielle (IA). Ce programme d’investissement vise à renforcer la position de la Corée du Sud sur le marché mondial des semi-conducteurs, un secteur stratégique et concurrentiel.

Un premier projet, d'un montant de 800 000 milliards de wons (455 milliards d'euros), comprendra quatre usines de semi-conducteurs, dont deux construites par le géant Samsung Electronics et les deux autres par son concurrent SK hynix, et d'autres infrastructures, a déclaré le ministre du Commerce, de l'industrie et de l'énergie, Kim Jung-kwan. Le projet comprend notamment la construction de quatre usines de fabrication ainsi que de data centers, pour la plupart dans le sud-ouest du pays.

Un autre projet, d'un montant total de un million de milliards de wons (568 milliards d'euros), vise à construire d'ici 2035 de nouveaux centres de données dédiés à l'IA pour porter la capacité totale du pays à 18,4 gigawatts, a annoncé au cours de la même conférence de presse le ministre des Sciences, Bae Kyung-hoon.

Un investissement sans précédent

Il s’agit du troisième méga-investissement dans l’IA annoncé en Corée du Sud en moins d’un an, et de loin le plus important. Il dépasse de loin les 450 000 milliards de wons promis par Samsung et les 125 000 milliards de wons annoncés par Hyundai Motor fin 2025.

"Grâce à cela, nous conserverons une position de leader écrasante sur le marché et un avantage technologique décisif dans le secteur des semi-conducteurs de mémoire", a affirmé Kim Jung-kwan.

La Corée du Sud est l’un des principaux producteurs mondiaux de semi-conducteurs, avec Samsung Electronics et SK hynix parmi les leaders du secteur. Par ce plan d’investissement massif, Séoul entend soutenir ses champions industriels et anticiper les évolutions du marché mondial, marqué par l’essor de l’intelligence artificielle et la demande croissante en capacités de calcul et de stockage.