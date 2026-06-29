Comcast annonce sa scission en deux entreprises indépendantes

Le géant américain sépare ses activités médias et télécoms pour enrayer la chute de son action et renforcer l'autonomie de ses pôles stratégiques.

Le groupe américain Comcast a annoncé lundi son projet de se scinder en deux entreprises cotées indépendantes. Cette opération vise à séparer ses activités de médias et divertissement de ses activités de téléphonie mobile et d’accès haut débit, dans un contexte de forte pression boursière et de bouleversements dans le secteur des médias.

Deux entités distinctes pour des stratégies différenciées

D’un côté, une nouvelle société de médias et divertissement comprendra notamment le réseau de télévision NBC, les studios de cinéma Universal, sa plateforme de vidéo à la demande Peacock et les chaînes du britannique Sky. De l’autre, une entité regroupera ses activités de téléphonie mobile et d’accès haut débit desservant 65 millions de foyers et d’entreprises à travers les Etats-Unis.

L'opération vise à enrayer la forte baisse du cours de son action, qui a perdu 30% en un an. Sa capitalisation boursière, qui avoisinait avant l'annonce de la scission les 82,7 milliards de dollars, est au plus bas depuis dix ans. Le groupe américain espère qu'en séparant ses activités de connectivité de ses actifs médias et divertissement, il renforcera leur autonomie stratégique et leur potentiel de croissance.

La scission a été bien accueillie par le marché, le titre étant attendu en hausse d'environ 17% à l'ouverture de Wall Street.

Brian Roberts, président du conseil d'administration et co-directeur général de Comcast, continuera à "s'impliquer activement" dans la direction des deux sociétés à la suite d'un remaniement de l'équipe de direction, a indiqué Comcast. Mike Cavanagh, co-directeur général de Comcast, deviendra directeur général de NBCUniversal, tandis que l'ancien directeur financier de Comcast, Michael Angelakis, prendra la tête de Comcast.

A l’issue de la scission annoncée ce lundi, qui devrait être finalisée d’ici environ un an, sous réserve des autorisations nécessaires, les actionnaires de Comcast détiendront des actions des deux sociétés. Comcast prévoit de conserver jusqu’à 19,9% du capital de NBCUniversal pendant un maximum d’un an après l’opération, avant de céder progressivement cette participation dans des conditions fiscalement optimisées.

Un secteur en pleine mutation

En janvier, Comcast avait déjà regroupé au sein d’un groupe distinct baptisé Versant, toutes ses chaînes câblées (CNBC, MSNBC, USA, Oxygen...). Cette décision s’inscrit dans un contexte de profonde recomposition du secteur des médias, marqué par une vague de fusions et de restructurations, avec notamment la mise en vente de Warner Bros Discovery et la concurrence accrue entre géants comme Disney, Universal et Netflix.