Google va déployer ses fonctionnalités d'intelligence artificielle AI Mode et AI Overviews sur son moteur de recherche en France durant l'été 2026

Le lancement des outils IA de Google en France s'accompagne d'engagements sur la rémunération des éditeurs, mais suscite des inquiétudes sur l'impact pour la presse.

Google s’apprête à franchir une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle à son moteur de recherche en France. Le Mode IA et les Aperçus IA (AI Overviews en anglais), les fonctionnalités dopées à l’IA de Google, débarqueront dans l’Hexagone dans le courant de l’été. Ce lancement intervient alors que le groupe américain a multiplié les discussions avec les éditeurs de presse français et pris plusieurs engagements relatifs à la rémunération des contenus, dans un contexte de tensions persistantes autour des droits voisins.

Un déploiement sous surveillance

Déjà disponibles dans la plupart des pays du globe, ces deux fonctionnalités s'appuient sur le modèle de langage du groupe, Gemini. Celui-ci brasse les milliers de pages indexées sur le moteur de recherche pour générer des résumés en haut des résultats de recherche, au-dessus des liens classiques. En France, AI Overviews et AI Mode s'inscriront dans le cadre des droits voisins.

Google s'engage à rémunérer les éditeurs sur ces fonctionnalités au titre des droits voisins. Les éditeurs qui acceptent de figurer dans les réponses de AI Overviews et AI Mode seront rémunérés en conséquence. A chaque fois qu'un titre de presse sera cité dans un résumé, avec un lien renvoyant vers son site, Google comptabilisera une impression. C'est en fonction du nombre total d'impressions que seront rémunérés les éditeurs.

Le groupe s'engage également à partager des "informations et des métriques claires, dissociant les impressions générées par l'IA de celles issues de la recherche 'classique'". Selon les informations communiquées aux éditeurs, ces derniers ont reçu de la part de Google un fichier de près de cent pages détaillant la nouvelle méthodologie. Ce document doit leur permettre de décider s'ils souhaitent ou non rejoindre AI Overviews et AI Mode.

Ce lancement intervient dans un contexte particulier. Google n’a pas pu déployer "AI Overviews" et "AI Mode" en France aussi rapidement qu’il l’aurait souhaité. Le groupe était bloqué car il s’était engagé devant l’Autorité de la concurrence à ce que l’existence des négociations sur les droits voisins n’affecte pas l’indexation, le classement ou la présentation des contenus pendant la durée des négociations. La sanction de 250 millions d’euros dont la firme a écopé en mars 2024 pour non-respect de ses engagements dans le cadre des droits voisins l’a incité à une certaine prudence.

Dans le cadre du lancement français, Google introduit aussi la possibilité d'un opt-out pour les éditeurs. En théorie, ces derniers auront le "choix" d'apparaître ou non dans ces fonctionnalités IA. Ce paramètre ne sera pas utilisé comme "signal de classement pour les résultats de recherche en dehors de ces fonctionnalités de recherche générative par IA". Autrement dit, la décision d'un éditeur de participer ou non à ces outils n'aura pas d'impact sur son indexation générale dans le moteur de recherche.

"Toutes les publications de presse ayant un accord 'droits voisins' en France avec Google se verront proposer une mise à jour de leur contrat afin de prendre en considération ce nouvel affichage de leurs contenus", explique une source proche du dossier.

Inquiétudes persistantes des éditeurs

Malgré ces engagements, les éditeurs français demeurent inquiets. Ils craignent que l'arrivée de ces outils disruptifs fasse drastiquement chuter leur trafic web venu du search, et donc leurs revenus publicitaires. Les études d'impact menées dans les pays où AI Overviews et AI Mode sont déjà effectifs confirment cette appréhension. Les plus pessimistes évoquent même l'avènement d'un Internet zero-click où les réponses générées par IA se substitueraient au trafic renvoyé par le search. Les éditeurs craignent que la rémunération versée par Google au titre des droits voisins pour AI Mode et AI Overviews ne compense pas les pertes de revenus liées aux chutes de trafic que ces fonctionnalités sont susceptibles de provoquer.

"Nous souhaitons signer un accord collectif de rémunération avec Google avant le lancement d'AI Overviews et d'AI Mode en France", déclare Marc Feuillée, président de l'Alliance de la presse d'information générale et directeur général du groupe Le Figaro. Le dirigeant de presse s'interroge aussi sur les garanties dont disposent aujourd'hui les éditeurs quant à l'impact réel de ces nouvelles fonctionnalités sur leurs trafics et leurs revenus. "Les éditeurs français sont-ils toujours protégés par les engagements pris par Google devant l'Autorité de la concurrence ?", questionne-t-il.

Un tournant pour Google et la recherche en ligne

L'annonce d'AI Overviews en mai 2024 puis, un an plus tard, celle d'AI Mode avait marqué un tournant chez Google. En mai 2025, lors de sa grand-messe annuelle Google I/O, Sundar Pichai, PDG de Google, avait présenté l'AI Mode comme la plus grande révolution de l'histoire de son moteur de recherche. "L'essor a été incroyable, s'enthousiasmait Google le mois dernier. A peine un an après son lancement, le mode IA a dépassé le milliard d'utilisateurs mensuels, et le nombre de requêtes a plus que doublé chaque trimestre depuis son lancement".

Ce déploiement français s’inscrit dans la stratégie de Google pour rattraper la percée de ChatGPT auprès du grand public en 2022. Le groupe a depuis multiplié les innovations, lançant plusieurs fonctionnalités nourries à l’IA destinées aussi bien au grand public qu’aux entreprises, du moteur de recherche au système d’exploitation Android en passant par ses solutions bureautiques.