Les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis ralentissent à 98 000 en juin 2026

Le marché de l'emploi privé américain marque le pas en juin, avec des créations d'emplois inférieures aux attentes selon l'enquête ADP/Stanford Lab.

Les créations nettes d'emplois dans le secteur privé ont ralenti le mois dernier aux Etats-Unis, selon l'enquête régulière ADP/Stanford Lab publiée mercredi. D'après ce baromètre, les entreprises privées ont dans l'ensemble créé 98 000 emplois en juin, contre 122 000 en mai. Les investisseurs en attendaient un peu plus de 110 000, selon le consensus publié par Trading Economics.

Les embauches ont ainsi été très modestes dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, avec 2 000 créations nettes. Le secteur minier a lui détruit des emplois, avec un solde négatif de 5 000 postes en juin.

Un marché du travail moins fluide

"Nous savons que les gens mettent plus de temps à trouver du travail, mais on observe également que certains secteurs peinent à trouver la main-d’œuvre nécessaire", observe l'économiste chargée de l'enquête, Nela Richardson, citée dans un communiqué. "Pour l'instant, cela se traduit globalement par un ralentissement de la création d'emplois", ajoute-t-elle.

Les données ADP permettent de prendre le pouls du marché du travail américain en amont de la publication officielle des chiffres de l'emploi, prévue jeudi. Elles ont toutefois un spectre réduit.