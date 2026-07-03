Repli plus modéré de l'activité du secteur privé en France en juin 2026

L'indice PMI composite s'établit à 47,2 en juin, signalant une poursuite de la contraction malgré un léger redressement par rapport à mai.

L'activité du secteur privé en France continue sa baisse en juin mais moins fortement que précédemment, selon l'indice PMI composite publié vendredi par l'agence de notation S&P Global. L'indice mesurant l'activité s'est établi en juin à 47,2. Un indice inférieur à 50 signale une baisse de l'activité en comparaison avec le mois précédent.

La nouvelle estimation est légèrement plus basse que les premières estimations de l'indice "flash", publié fin juin, qui étaient de 47,6. Malgré cette révision à la baisse, les données de juin font toutefois état d'une amélioration, après les mauvais chiffres de mai. L'indice était tombé à 44,9, son plus bas niveau depuis janvier 2024, notamment du fait d'un regain d'inflation.

Un contexte toujours difficile

"Compte tenu des signes avant-coureurs de récession mis en évidence par les données PMI du mois de mai et de la révision à la baisse du PIB du premier trimestre, les résultats de l'enquête PMI du mois de juin sont, tout bien considéré, nettement moins mauvais qu'on aurait pu le craindre", commente dans la note Joe Hayes, économiste à S&P Global Market Intelligence. Il nuance cependant : "L'économie française reste toutefois confrontée à une demande atone, à de fortes tensions inflationnistes ainsi qu'à la faiblesse de la confiance des entreprises".

L'activité dans les services s'est "redressée" en juin, pour la première fois depuis février. L'indice s'est établi à 46,8 contre 44,3 en mai. Selon S&P Global, la faiblesse de la demande, la hausse des prix et la guerre au Moyen-Orient sont les principales causes de la baisse d'activité citées par les entreprises interrogées, même si l'agence note un affaiblissement des tensions inflationnistes.

A l'export, la baisse des ventes s'est nettement ralentie comparée au mois précédent. En mai, elles avaient enregistré l'un de leurs plus forts replis depuis 2014 (depuis que les données sont disponibles). Un autre indice PMI publié mercredi par S&P Global explique que l'activité manufacturière "a renoué avec la croissance" en juin.

L'indice PMI composite reste sous surveillance, sa persistance sous le seuil de 50 en juin confirmant que l'économie française demeure sous pression, même si la contraction de l'activité s'atténue légèrement par rapport au mois précédent.