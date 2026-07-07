Les ventes de ventilateurs et climatiseurs dépassent 1,9 million d'unités en France en deux semaines

La canicule de fin juin 2026 a provoqué une ruée sans précédent sur les équipements de rafraîchissement, entraînant ruptures de stock et flambée des prix.

La France a connu une explosion historique des ventes de ventilateurs et climatiseurs lors de la vague de chaleur qui a frappé l’Hexagone à la fin du mois de juin 2026. Selon le cabinet d’études NielsenIQ, plus de 1,9 million de ventilateurs et climatiseurs se sont vendus en France en deux semaines, un chiffre inédit qui illustre l’ampleur de la demande face à la canicule.

Des chiffres records

Entre le 15 et le 28 juin 2026, ce sont précisément 1,8 million de ventilateurs et 160 000 climatiseurs qui se sont vendus en France. La semaine la plus intense, du 21 au 28 juin, a vu s’écouler à elle seule 1 million d’appareils, marquant le pic de cette ruée sur les équipements de rafraîchissement.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de multiplication des épisodes caniculaires. La fin juin a été marquée par une vague de chaleur particulièrement intense, alors que le troisième épisode de chaleur de l’année frappait déjà le pays début juillet.

Les volumes de ventes enregistrés sur la deuxième moitié du mois de juin sont en hausse de 66% pour les ventilateurs et de 34% pour les climatiseurs par rapport à la même période l’an dernier. Ces deux dernières semaines de juin "concentrent déjà 59% des ventes de ventilateurs réalisées depuis le début de l’année 2026 et 57% des ventes de climatiseurs". "Autrement dit, en quelques jours seulement, plus d’un appareil sur deux vendu cette année a trouvé preneur", souligne NielsenIQ.

Face à cette demande exceptionnelle, les enseignes ont rapidement été confrontées à des ruptures de stock et à des hausses de prix. Dans de nombreux magasins, les rayons se sont vidés en quelques jours. Chez Fnac Darty, la situation est tendue : "On ne va pas pouvoir satisfaire tout le monde, car la demande en ventilateurs est beaucoup trop forte ces derniers jours par rapport à nos stocks, qui sont en train de se tendre. On vend en ce moment 10 000 pièces par jour."

Le phénomène n'a pas épargné les grandes surfaces. Chez Carrefour, "on a vendu jusqu'à 200 000 climatiseurs en une semaine", a rapporté vendredi sur Franceinfo le PDG du groupe Alexandre Bompard, "quand normalement on en vend 400 000 en une année". Lidl a également tenté de répondre à la demande en mettant en vente la semaine dernière 200 000 climatiseurs et ventilateurs lors d'une opération spéciale, qui a rapidement viré au chaos.

Cette explosion des ventes n’est pas un phénomène isolé. Déjà lors du premier pic de chaleur de l’année, fin mai, il s’était vendu 740 000 équipements rafraîchissants sur la semaine du 25 au 31 mai. Mais la vague de fin juin a surpassé tous les records, traduisant l’inquiétude croissante des Français face à la multiplication des épisodes caniculaires.