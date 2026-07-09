Uber Eats et Deliveroo suspendront leurs livraisons pendant les pics de canicule pour protéger leurs livreurs

Les plateformes adaptent leur organisation pour protéger les livreurs face à la canicule, après la demande du gouvernement de renforcer la prévention.

Uber Eats et Deliveroo suspendront les livraisons dans les départements en vigilance rouge canicule entre 14h00 et 18h00. Cette mesure, annoncée mercredi, intervient après que le ministre du Travail a demandé vendredi aux plateformes de prendre des "mesures" pour protéger les travailleurs des fortes chaleurs. Pour l’heure, aucun département n’est en vigilance rouge mercredi, selon le site de Météo-France.

Une réponse aux demandes de protection des livreurs

Le ministre du Travail et des Solidarités Jean-Pierre Farandou s'est félicité de cette décision. "J'ai demandé dès jeudi dernier aux plateformes de livraison de prendre des mesures concrètes pour protéger la santé des livreurs en période de canicule. Un pas important a été franchi avec cette décision et j'appelle sans attendre les restaurants partenaires à faire preuve de solidarité en permettant l'accès à ces travailleurs à l'eau et à des espaces de fraîcheur", a-t-il déclaré.

Interrogé sur une éventuelle indemnisation, Uber Eats a expliqué que "les créneaux ont été délibérément choisis pour trouver un point d’équilibre entre l’enjeu prioritaire de la sécurité des livreurs tout en limitant l’impact sur les revenus". Deliveroo n’a pas souhaité s’exprimer.

La suspension des livraisons, qui sont assurées à vélo, "s’ajoute à notre protocole de prévention", a indiqué Uber Eats, comme un accès à l’eau potable facilité par certains restaurateurs partenaires, un dispositif proposé également par Deliveroo. Uber Eats a précisé que les livreurs étaient avertis par notification téléphonique en cas d’alerte orange ou rouge dans leur département et que des messages de sensibilisation, notamment sur l’importance de rester hydratés, leur étaient délivrés.

Deliveroo a indiqué à l’AFP avoir pris d’autres mesures comme la réduction des périmètres de livraison, "afin d’éviter les trop longues distances", la sensibilisation des livreurs aux risques liés aux fortes chaleurs et une cartographie des points d’eau gratuits.

Un contexte de canicules à répétition

Mercredi, 67 départements français ont été placés en vigilance orange canicule à partir de midi par Météo-France qui prévoit "un épisode caniculaire sévère et durable", pouvant se prolonger "très probablement jusqu’en fin de semaine voire au-delà" et s’étendre aux régions Grand-Est et Franche-Comté. Cet épisode de chaleur intense est le troisième en moins de deux mois après celui, remarquablement précoce, de la fin mai, suivi d’une vague de chaleur durant la deuxième quinzaine de juin. Signe du réchauffement climatique, plus de la moitié des 53 vagues de chaleur répertoriées depuis 1947 sont intervenues après 2010.