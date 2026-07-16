Delivery Hero accepte une offre de rachat d'Uber pour 12,7 milliards d'euros

Uber prend le contrôle du groupe allemand, marquant une étape clé dans la consolidation du secteur de la livraison de repas.

L’entreprise allemande de livraison de repas Delivery Hero a annoncé ce jeudi 16 juillet accepter une offre de rachat du géant américain Uber, une opération chiffrée à 12,7 milliards d’euros. Cette acquisition marque une nouvelle étape majeure dans la consolidation du secteur de la livraison de repas.

Uber était déjà le premier actionnaire de son concurrent allemand, avec environ 25% des parts détenues directement et près de 12% supplémentaires via des instruments financiers. Cette offre lui permettrait d'obtenir la majorité du groupe implanté à Berlin. L'offre de 41,50 euros par action Delivery Hero correspond à une prime d'environ 34% par rapport au cours moyen du titre sur les trois derniers mois.

"La plateforme mondiale de mobilité et de livraison d'Uber, ainsi que notre engagement commun en faveur de l'innovation, font de ce partenariat le bon choix pour capitaliser sur les atouts de Delivery Hero dans la livraison de repas locale et le quick commerce", a déclaré Niklas Östberg, directeur général et cofondateur de Delivery Hero, cité dans le communiqué.

Il s'agit d'une nouvelle opération de consolidation dans le secteur de la livraison de repas, après l'acquisition du français Deliveroo par l'américain DoorDash et celle du néerlandais Just Eat Takeaway par son compatriote Prosus. Delivery Hero, comme tout le secteur de la livraison de repas, a connu une forte croissance depuis sa fondation en 2011, encore accélérée par la pandémie de Covid-19. Mais l'entreprise n'a jamais été rentable.

La vente devrait être achevée au second semestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires, notamment le feu vert du gendarme de la concurrence, espère Delivery Hero. L'offre est par ailleurs conditionnée à un seuil d'acceptation minimal de 50% du capital plus une action. Par ailleurs, Uber s'engage à ce que la société allemande soit dirigée "de manière indépendante et exclusivement" par son directoire et à ce que ses employés soient "protégés" pendant trois ans. Le groupe américain s'engage aussi à investir deux milliards d'euros jusqu'en 2031 en Allemagne.

Pour éponger ses dettes, Delivery Hero va également céder des activités dans 14 pays en Europe et en Amérique du Sud pour 1,4 milliard d’euros à SSW Partners, une société d’investissements basée à New York.

Vers 8h00 GMT, les investisseurs de la Bourse de Francfort gardaient la tête froide face à l’annonce, l’action du groupe reculant de 1,00%, à 37,80 euros.