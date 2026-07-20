Le prix du baril de Brent dépasse les 90 dollars, porté par les tensions au Moyen-Orient

L'escalade du conflit au Moyen-Orient, marquée par des frappes américaines sur l'Iran et un incident dans le détroit d'Ormuz, fait bondir les cours du pétrole.

Le prix du baril de Brent pour livraison en septembre a affiché une hausse de 2,72% à 90,50 dollars vers 1h00 GMT. Celui de son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), a progressé de 2,39% à 84,46 dollars.

Cette envolée des prix intervient à l'ouverture de la séance asiatique, portée par l'intensification du conflit au Moyen-Orient, avec l'annonce de frappes américaines sur l'Iran pour la 9e nuit consécutive et un navire en feu dans le détroit d'Ormuz.

Le détroit d'Ormuz sous tension

L'agence de sécurité maritime britannique UKMTO a indiqué lundi qu'un navire était en feu dans le détroit d'Ormuz, sans préciser la cause de cet incendie, qui s'est produit à 8 milles nautiques (environ 15 kilomètres) au nord-ouest de Kumzar (Oman). Près d'un cinquième du commerce mondial d'hydrocarbures transitait par ce détroit avant la guerre.

Le baril de Brent avait déjà atteint 126,41 dollars fin avril 2026, au plus haut depuis mars 2022, lors d'autres épisodes de tensions dans la région.

Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche soir aux journalistes, à son retour à Washington après la finale de la Coupe du monde de football, que les Etats-Unis étaient en train de frapper "très durement" l'Iran pour venger les soldats américains tués ces derniers jours au Moyen-Orient.

L'armée du Koweït a également annoncé lundi être en train de faire face à une attaque de drones iraniens contre le territoire de l'émirat.