La livre britannique progresse alors qu'Andy Burnham prend ses fonctions de Premier ministre du Royaume-Uni

L'investiture d'Andy Burnham à la tête du gouvernement britannique s'accompagne d'une hausse modérée de la livre sterling, les marchés restant attentifs à ses orientations économiques.

La monnaie britannique est en légère hausse par rapport aux principales devises lundi, jour où le nouveau chef des travaillistes Andy Burnham prend ses fonctions de Premier ministre du Royaume-Uni, succédant à Keir Starmer. L'arrivée du successeur de Keir Starmer est particulièrement scrutée par le marché, qui attend des détails sur la politique qu'il entend mener.

Vers 9h05 GMT, la livre prenait 0,06% face au billet vert, à 1,3460 dollar pour une livre, et 0,08% face à la monnaie unique européenne, à 84,95 pence pour un euro. Les cambistes regarderont aussi avec attention le nouveau gouvernement qui devrait être annoncé dans l'après-midi, notamment le successeur de Rachel Reeves au poste de ministre des Finances.

"La livre sterling s'est plutôt bien portée récemment, avec l'idée que Burnham choisira une chancelière plus responsable (qu'initialement attendu, NDLR) sur le plan budgétaire en la personne de Shabana Mahmood", jusqu'ici à l'Intérieur, où elle a mené une politique très ferme sur l'immigration, a expliqué Chris Turner, analyste chez ING.

Cependant, la livre a déjà intégré de nombreuses informations haussières, "ce qui devrait limiter son potentiel", a estimé Lee Hardman, analyste chez MUFG. Il a également jugé : "Il est légèrement surprenant de ne pas voir le dollar un peu plus fort". Selon lui, "des signes d'une inflation américaine en juin plus faible qu'anticipé" ont contribué à atténuer les anticipations de hausse de taux de la Fed, limitant l'effet haussier du rebond du pétrole à cause de la guerre au Moyen-Orient.

La devise américaine restait presque stable contre l'euro, à 1,1435 dollar pour un euro.