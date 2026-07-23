Alphabet enregistre des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre 2026 grâce à la forte croissance du cloud

Porté par l'explosion de son activité cloud, Alphabet réalise une performance exceptionnelle et quadruple son bénéfice net sur un an.

Alphabet a enregistré au deuxième trimestre des résultats meilleurs qu'attendu tirés, de nouveau, par la croissance de son activité d'informatique à distance (cloud), essentielle à l'intelligence artificielle (IA), dont les revenus ont quasiment doublé. Activité marginale il y a encore quinze ans, l'informatique à distance est devenue l'un des moteurs d'Alphabet, au point de peser désormais 20% du chiffre d'affaires, qui atteint 119,8 milliards de dollars au total.

Google Cloud, qui a bondi de 82% sur un an, illustre la transformation du modèle économique d’Alphabet, qui s’appuie de plus en plus sur le cloud pour soutenir sa croissance et répondre aux besoins générés par l’essor de l’intelligence artificielle.

Le chiffre d’affaires a progressé de 24% par rapport à la même période de l’année précédente. Le bénéfice net a profité d’un élément exceptionnel, à savoir l’appréciation de participations détenues par le groupe dans d’autres sociétés, qui l’a propulsé à 112 milliards de dollars (quadruplé sur un an), selon un communiqué publié mercredi. Ces participations, dont Alphabet n’a pas précisé la nature, ont gagné 98 milliards de dollars en valeur au cours du trimestre.

Toutes les divisions du groupe s’affichent en croissance, à l’exception de Google Network (revenus publicitaires sur des sites propres ou partenaires).

L’intelligence artificielle, catalyseur de la croissance

"Encore un trimestre impressionnant pour Google, en particulier en ce qui concerne l'IA", a commenté Nate Elliott, analyste d'Emarketer.

La publication a peu fait réagir les investisseurs. Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, le titre s'appréciait de 0,21%.