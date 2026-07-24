Dassault Systèmes rachète l'américain ArisGlobal pour près de 2 milliards de dollars afin de renforcer sa position dans l'intelligence artificielle appliquée à la santé

Le champion français des logiciels industriels signe la deuxième plus grosse acquisition de son histoire pour accélérer sa stratégie IA dans les sciences de la vie.

Dassault Systèmes a annoncé le rachat de l’américain ArisGlobal pour près de 2 milliards de dollars, marquant ainsi la deuxième plus grosse acquisition de son histoire. Cette opération stratégique vise à renforcer la position du groupe français dans l’intelligence artificielle appliquée à la santé, un secteur au cœur de sa stratégie de croissance.

Une opération majeure pour Dassault Systèmes

Dassault Systèmes débourse 1,8 milliard de dollars en cash, auxquels s'ajouteront jusqu'à 200 millions de dollars en fonction de performances financières. Il s'agit de la deuxième plus grosse acquisition de l'histoire de Dassault Systèmes, après celle de Medidata en 2019 pour 5,8 milliards de dollars. Cette opération s'inscrit dans la continuité du virage dans les sciences de la vie pris par l'éditeur en 2019.

C'est la première acquisition d'envergure sous l'ère Pascal Daloz, son directeur général, qui a pris les rênes en 2024. "Aujourd'hui marque une étape majeure dans notre ambition de transformer les sciences de la vie en reliant molécule, patient et résultats dans le monde réel", estime Pascal Daloz dans un communiqué.

ArisGlobal, éditeur américain spécialisé dans les logiciels pour les industries des sciences de la vie, propose une plateforme permettant d’automatiser et de sécuriser certaines opérations pour le développement de médicaments, l’évaluation et la compréhension des effets indésirables, ainsi que des procédures complexes de conformité réglementaire. Selon Dassault Systèmes, les logiciels d’ArisGlobal sont utilisés par la moitié des 50 plus grands acteurs de l’industrie pharmaceutique mondiale.

Les logiciels d’ArisGlobal traitent chaque année plus de 12 millions de rapports sur la sécurité des patients, et 80% de ces données ne sont pas publiques. Ce puits de données de la vie réelle sera précieux à Dassault Systèmes pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle, destinés à simuler fidèlement les interactions physiques du monde réel, accélérer les essais cliniques ou la découverte de nouveaux médicaments, et offrir une plateforme unifiée de données dopée à l’IA pour surmonter la fragmentation actuelle du secteur.

Les activités sciences de la vie représentent actuellement 19% du chiffre d'affaires de Dassault Systèmes. ArisGlobal devrait lui apporter 175 millions de dollars de revenus annuels supplémentaires. Depuis le début de l'année, la branche sciences de la vie de l'entreprise a pesé sur ses performances, en recul sur les deux trimestres.

L'action de Dassault Systèmes a cédé près de 26% depuis le début de l'année et de près de 40% sur un an, ramenant sa capitalisation autour des 25 milliards d'euros. A l'automne dernier, il avait dû abaisser ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2025, en raison des difficultés du secteur automobile européen et, plus largement, de l'industrie.

Pour son deuxième trimestre, le groupe a présenté un chiffre d'affaires de 1,56 milliard d'euros, en hausse de 4%, après un premier trimestre plus difficile. Sur le premier semestre, le bénéfice net a bondi de 28%, à 611,8 millions d'euros, grâce à une forte réduction de coûts. Le groupe maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026, avec une croissance de ses revenus comprise entre 1% et 3%.

"Transformer une industrie ne se fait pas en un trimestre, 2026 sera l’année charnière", a promis Pascal Daloz aux analystes financiers lors d’une conférence téléphonique.