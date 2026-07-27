L'Odyssée de Christopher Nolan reste en tête du box-office nord-américain et atteint 640 millions de dollars de recettes mondiales

Le film phénomène de Christopher Nolan confirme son succès en Amérique du Nord et à l'international, dépassant la concurrence lors de son deuxième week-end d'exploitation.

L'Odyssée, le film phénomène de Christopher Nolan, a conservé la première place du box-office nord-américain pour sa deuxième semaine d'exploitation, engrangeant 87 millions de dollars supplémentaires. Sorti le 15 juillet en France et le 17 juillet aux Etats-Unis, ce long-métrage adapte l'épopée antique d'Homère et suit le héros Ulysse confronté à de nombreux obstacles à son retour de la guerre de Troie.

Selon les estimations du secteur publiées dimanche 26 juillet, le film d’Universal a fait preuve d’un "maintien exceptionnel" pour son deuxième week-end à l’affiche, reculant de seulement 30% par rapport aux 124 millions de dollars récoltés à son démarrage, a souligné l’analyste David Gross.

Avec 353 millions de dollars supplémentaires à l'international, le film a déjà amassé 640 millions de dollars de recettes dans le monde.

Un film événement, un format inédit

Il s'agit du premier film intégralement tourné avec des caméras IMAX 70 millimètres, un format qui produit une image plus grande, plus nette et plus lumineuse.

Matt Damon et Anne Hathaway tiennent les rôles principaux d'Ulysse et Pénélope, tandis que Tom Holland incarne leur fils Télémaque.

La deuxième place revient à Vaiana, la légende du bout du monde, le dernier remake en prises de vues réelles par Disney, avec 10,5 millions de dollars récoltés sur le week-end. Avec un total d'environ 225 millions de dollars de recettes dans le monde après trois semaines d'exploitation, le film, qui en a coûté 250, "aura du mal à atteindre la rentabilité", anticipe Variety.

Le cinquième volet de la saga Toy Story occupe la troisième marche du podium ce week-end. Le film a récolté 10 millions de dollars supplémentaires, franchissant le milliard de dollars au box-office mondial. Il s'agit du long-métrage ayant réalisé les meilleures recettes depuis le début de l'année, selon Variety.

Avec 9,7 millions de dollars de recettes, Hadestown : The Musical arrive à la quatrième place pour son premier week-end d'exploitation. Le film, qui mêle deux mythes grecs antiques à des thèmes liés à l'amour et à la lutte des classes, dans l'univers de la Grande Dépression, réalise un "très bon" démarrage pour une comédie musicale, a estimé David Gross.

La cinquième place est occupée par Des Minions et des monstres d'Universal, avec 9,6 millions de dollars supplémentaires, pour un total mondial de 411 millions de dollars.

Le reste du top 10 réunit L'invitation (2,64 millions de dollars), Evil Dead Burn (2,61 millions de dollars), Young Washington (2 millions de dollars), Motor City (1,6 million de dollars) et Obsession (1,5 million de dollars).

"Une ou deux fois par an, un film réalise un gros démarrage puis reste à l'affiche pendant des semaines et des semaines (...) L'Odyssée montre ce potentiel, et Christopher Nolan l'a déjà fait auparavant", a ajouté David Gross.