Shein annonce une perte nette de 99 millions de dollars au premier trimestre 2026 avant son introduction en Bourse à Hongkong

Le prospectus d'introduction en Bourse de Shein dévoile des faiblesses financières et des pressions réglementaires inédites pour le géant chinois de la mode éphémère.

Le géant chinois de la mode éphémère Shein a révélé, à la surprise générale, une perte nette de 99 millions de dollars au premier trimestre 2026, selon le prospectus préliminaire publié dimanche en vue de son introduction à la Bourse de Hongkong. Cette publication, une première pour l'entreprise longtemps discrète sur ses résultats, marque un tournant alors que Shein s'apprête à franchir une étape majeure sur les marchés financiers internationaux.

Un passage dans le rouge inédit

Shein est tombée dans le rouge au premier trimestre 2026, accusant une perte nette de 99 millions de dollars, après un profit de 395 millions de dollars un an plus tôt. Le résultat opérationnel chute de 26% entre début janvier et fin mars 2026. Selon le prospectus, cette perte résulte en grande partie d'"une charge de 328 millions de dollars liée à la juste valeur d'actions privilégiées convertibles et rachetables". L'activité progresse de seulement 1% au premier trimestre 2026, confirmant le ralentissement de la dynamique du groupe.

La publication du prospectus met en lumière les défis réglementaires croissants auxquels Shein doit faire face sur ses principaux marchés. La fin de l’exemption des droits de douane sur les petits colis a bouleversé le modèle économique de la plateforme. Désormais, les Etats-Unis imposent des droits de douane allant de 10% à 87,5% sur chaque petit colis de moins de 800 dollars, précise Shein. L’Union européenne s’est accordée sur une taxe forfaitaire de trois euros pour tous les colis de 150 euros maximum.

En France, la pression s'est accentuée début juin 2026, lorsque la Répression des fraudes (DGCCRF) a infligé au géant chinois deux nouvelles amendes totalisant un peu plus de 22 millions d'euros. Fin juin 2026, la France a adopté une loi anti-fast fashion, imposant un "malus environnemental" (pouvant atteindre 50% du prix du produit), et l'interdiction de la publicité des articles de mode jetable.

Dans son prospectus, Shein avertit : "Nos revenus nets, notre résultat opérationnel et notre résultat net en 2026 pourraient être affectés défavorablement par les évolutions en Europe et au Moyen-Orient, notamment l’augmentation des droits de douane, des taxes et des frais connexes, les pressions potentielles sur les prix, la baisse de la demande régionale ainsi que la hausse des coûts de logistique, de fret et de matières premières".

Afin d’amortir la hausse des coûts, Shein a déjà augmenté ses prix, particulièrement aux Etats-Unis et désormais en Europe. "Il pourrait y avoir un impact défavorable à court terme sur notre volume de ventes", prévient Shein dans son prospectus.

Croissance ralentie et valorisation en baisse

Malgré une base de 273 millions de clients actifs en 2025 dans 160 marchés, la croissance du groupe ralentit. Le chiffre d'affaires de Shein a culminé en 2025 à 41,8 milliards de dollars (+8%), contre une croissance de 19% en 2024. Le profit net de la plateforme a fondu à 2,06 milliards en 2025, après 3,37 milliards de 2024. En 2022, les investisseurs valorisaient l'entreprise jusqu'à 100 milliards de dollars. Elle vaudrait finalement entre 40 milliards et 50 milliards de dollars aujourd'hui. "L'absence de perspectives de croissance fondamentales solides pour l'avenir pèsera inévitablement sur les valorisations", déclare Catherine Lim, analyste senior spécialisée dans la consommation chez Bloomberg Intelligence.

Shein référence plus de 2 millions de modèles de vêtements au 31 mars 2026 et renouvelle en permanence son offre, avec "en moyenne environ 4 700 nouveaux modèles chaque jour". Entre 2023 et 2025, le nombre des clients actifs de Shein est passé de 186 millions à 273 millions. Les clients ont acheté environ quatre articles par an, un niveau relativement stable d'une année sur l'autre.

Le marché de la mode en ligne est passé de 522 milliards de dollars en 2021 à 606 milliards de dollars en 2025, et devrait atteindre 792 milliards de dollars en 2030, précise la plateforme. Shein, fondée en Chine et désormais basée à Singapour, reste un acteur incontournable mais doit désormais composer avec une rentabilité fragilisée et un environnement réglementaire de plus en plus contraignant.

Une introduction en Bourse sous haute surveillance

Shein a obtenu l’aval du régulateur chinois du marché, début juillet 2026, pour son introduction à la Bourse de Hongkong. Cette opération, qui pourrait être l’une des plus importantes de l’année, intervient alors que le groupe doit rassurer des investisseurs désormais attentifs à la solidité de ses perspectives financières et à sa capacité à s’adapter à un contexte mondial moins favorable.