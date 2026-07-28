Le réseau social X lance aux Etats-Unis un compte rémunéré avec carte Visa et service de paiement instantané, réservé aux abonnés X Premium

La plateforme X propose désormais un compte de dépôt rémunéré et des paiements instantanés, marquant une première pour un réseau social américain.

Le réseau social X a lancé lundi une offre de compte rémunéré ainsi qu'un service de paiement de gré à gré. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de transformation de la plateforme, anciennement connue sous le nom de Twitter, en une application à tout faire, selon le vœu de son actionnaire de contrôle, Elon Musk.

Le produit, gratuit mais réservé aux titulaires d'un compte X Premium (payant) aux Etats-Unis, inclut une carte de retrait Visa et assure un taux d'intérêt pouvant aller jusqu'à 6%, selon un communiqué. Les titulaires d'un compte de dépôt sur X auront aussi la possibilité d'effectuer un paiement instantané et gratuit à un autre utilisateur de la plateforme.

Sécurité bancaire et garanties renforcées

Les comptes sont techniquement hébergés par Cross River Bank, une banque du New Jersey spécialisée dans les services aux fintech. L'établissement est enregistré auprès du régulateur bancaire américain FDIC et bénéficie, à ce titre, d'une garantie des dépôts de ses clients à hauteur de 250 000 dollars chacun. Grâce à un mécanisme qui répartit les fonds entre plusieurs banques membres d'un même réseau, X peut même garantir jusqu'à 10 millions de dollars de dépôts par utilisateur.

Cross River présente le compte et ses fonctionnalités comme une première pour un réseau social aux Etats-Unis.

Depuis son acquisition de Twitter (devenu X) en octobre 2022, Elon Musk ambitionne de le transformer en application à tout faire sur le modèle des plateformes chinoises comme WeChat, du groupe Tencent.

Les achats et paiements sur Facebook, Snapchat et TikTok, notamment pour la vente en ligne et la monétisation de contenus, passent par PayPal ou sa filiale Hyperwallet, ou par un compte bancaire classique, qui ne fait pas partie de l'offre de Meta. Les services de messagerie de Meta, WhatsApp et Messenger, qui ne sont pas à proprement parler des réseaux sociaux, comprennent eux un système de paiement de gré à gré.