Les abonnés aux heures creuses vont payer plus cher chez EDF, Engie, Total Energies et d'autres s'ils ne reprogramment pas leurs appareils

Enedis modifie les horaires des heures pleines/heures creuses pour 11 millions de foyers ayant souscrit à un contrat d'abonnement à l'électricité. Les factures des clients vont grimper s'ils ne changent pas leurs habitudes.

La réforme entamée en douceur va devenir beaucoup plus massive d'ici quelques jours. Des millions de foyers ayant souscrit à un contrat d'abonnement à l'électricité avec l'option heures pleines/heures creuses vont devoir changer leurs habitudes. En cause, l'an dernier, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a décidé de modifier les horaires des heures creuses.

Au total 14,5 millions de ménages possèdent un contrat de fourniture d'électricité avec cette option. Parmi eux, 3,5 millions disposent déjà de plages horaires conformes aux nouvelles règles. Sur les 11 millions de foyers restants, 1,7 million ont déjà basculé vers les nouveaux horaires entre le 1ᵉʳ novembre 2025 et fin mai 2026. Les 9,3 autres millions de clients subiront ce changement à partir du mercredi 4 novembre prochain.

Pour rappel, avec un contrat classique d'abonnement à l'électricité, le prix du kilowattheure (kWh) est identique 24h/24 et 7 jours/7. Avec l'option heures pleines/heures creuses, le client a chaque jour 16 heures pleines avec un prix supérieur au tarif traditionnel et 8 heures creuses avec un prix inférieur.

Et la différence de coût est conséquente : au tarif réglementé d'EDF (Tarif Bleu) en vigueur depuis le 1ᵉʳ août 2026, le kilowattheure coûte 0,1589 euro TTC en heures creuses, contre 0,2142 euro TTC en heures pleines, soit environ 26% de moins. Les consommateurs profitent alors des heures creuses pour faire fonctionner leurs équipements les plus énergivores : machine à laver, lave-vaisselle, sèche-linge, etc.

La réforme décidée par la CRE a donc conduit Enedis, l'entreprise qui gère l'essentiel du réseau de distribution électrique en France, à définir de nouveaux horaires pour les heures creuses. L'ensemble des fournisseurs d'énergie comme EDF, Engie, TotalEnergies, Plenitude (ex-ENI) ou Octopus Energy, doivent obligatoirement les appliquer.

Désormais, les 8 heures quotidiennes d'heures creuses seront fractionnées en deux périodes distinctes. La première pendant la nuit, entre 23h et 7h du matin, avec un minimum garanti de 5 heures creuses consécutives. La seconde interviendra en milieu de journée, entre 11h et 17h, pour une durée pouvant aller jusqu'à 3 heures.

Cette nouvelle répartition évoluera également en fonction des saisons. Durant l'hiver, du 1ᵉʳ novembre au 31 mars, les horaires avantageux se concentreront principalement la nuit (entre 23h et 7h) période où la production d'énergie solaire reste faible. En revanche, pendant la saison estivale, c'est-à-dire du 1ᵉʳ avril au 31 octobre, davantage d'heures creuses seront positionnées en journée (entre 11h et 17h) pour tirer parti du pic de production d'énergie solaire.

Les équipements directement connectés au compteur électrique des ménages, comme les chauffe-eau équipés d'un contacteur jour-nuit, s'ajusteront automatiquement aux nouveaux horaires. En revanche, les autres appareils électroménagers devront faire l'objet d'une reprogrammation manuelle par les utilisateurs. Sans ça, les factures des consommateurs risquent d'exploser.