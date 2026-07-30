La croissance économique de la France atteint 0,2% au deuxième trimestre 2026, selon la première estimation de l'Insee

L'économie française évite la récession grâce à un rebond des exportations et de la demande intérieure, malgré une croissance inférieure aux prévisions initiales.

La France a enregistré une croissance économique de 0,2% au deuxième trimestre 2026, selon la première estimation publiée jeudi par l’Insee. Ce chiffre, qui marque un léger rebond après un recul de 0,1% au premier trimestre, permet au pays d’éviter la récession. Le produit intérieur brut (PIB) de la France a été tiré par les exportations et une demande intérieure qui repart à la hausse, dans un contexte international très incertain.

Cette hausse du PIB entre avril et juin est inférieure à la prévision que faisait l'Insee, qui anticipait jusque-là une croissance de 0,3%. Cette croissance de 0,2% est en ligne avec les prévisions de la Banque de France.

Rebond des exportations et de la demande intérieure

La demande intérieure finale (hors stocks) est repartie à la hausse. Elle a contribué à l'évolution du PIB pour +0,1 point après -0,2 point au premier trimestre 2026. Pilier traditionnel de la croissance, la consommation des ménages a augmenté légèrement, de 0,2%, après un recul de 0,3% sur les trois premiers mois de l'année, tirée par la consommation en biens fabriqués et en services. Les ménages ont en revanche consommé moins de produits alimentaires, et nettement moins de produits pétroliers raffinés et d'énergie.

La consommation des administrations publiques a aussi augmenté (+0,4% après +0,3%).

La production totale (biens et services) s'est redressée sur le trimestre, en hausse de 0,3% après avoir été stable au trimestre précédent. La production dans l'industrie manufacturière a ralenti nettement (+0,1% après +0,5%), mais celle des services marchands (hors construction) a accéléré (+0,6% après +0,1%).

Le commerce extérieur a contribué positivement à la croissance (+0,6 point, après -0,8 point au premier trimestre). Les exportations ont rebondi nettement, de 2,6% après un recul de 3,1% sur les trois premiers mois de l'année.

En revanche, la contribution des variations de stocks à l'évolution du PIB a été négative (-0,6 point après +0,9 point au premier trimestre). Les stocks représentent les biens produits mais pas encore vendus à la fin d'une période donnée.