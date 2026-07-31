L'inflation en France dépasse les 2% sur un an en juillet 2026, selon l'Insee

Les prix à la consommation progressent, portés par l'énergie et certains services, sur fond de tensions internationales.

Les prix à la consommation ont progressé de 2,1% sur un an en juillet 2026, après 1,8% en juin, selon les données publiées vendredi 31 juillet par l'Insee. Sur un an, les prix sont tirés à la hausse par ceux de l'énergie (+12,4% en juillet), dans un contexte de guerre au Moyen-Orient, ainsi que par ceux des services d'hébergement et de communication.

Services et alimentation : des hausses différenciées

Les prix des produits alimentaires continuent d'augmenter au même rythme que le mois précédent (+0,9% en juillet sur un an). Les produits frais progressent de 3,8% en juillet sur un an, après 2,7% en juin. La baisse des prix des produits manufacturés s'atténue, après un recul le mois précédent lié aux premiers jours des soldes, détaille l'Insee.

Selon cette estimation provisoire, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre pays de la zone euro, a progressé de 2,4% sur un an en juillet, après 2% en juin, précise l'Insee.

"Cette hausse de l'inflation reste contenue, dans la suite des chiffres de juin et s'inscrit dans un contexte où la croissance a atteint +0,2% au deuxième trimestre. Nous restons mobilisés et poursuivons nos efforts pour protéger le pouvoir d'achat des Français", a commenté le ministère de l'Economie. Serge Papin, ministre des PME, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat, s'est dit "satisfait de l'inflation contenue".

Le chiffre définitif de l'inflation pour juillet 2026 sera publié le 14 août.