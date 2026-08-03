Donald Trump confirme l'achat de yens par le Trésor américain pour soutenir la devise japonaise

Le président américain justifie l'intervention sur le marché des changes comme un acte d'amitié envers Tokyo, une coopération inédite depuis près de trente ans.

Le président américain Donald Trump a confirmé dimanche que les Etats-Unis étaient intervenus pour soutenir le yen, un "geste d'amitié" envers le Japon selon le président américain, également "bon pour l'économie mondiale". Cette déclaration intervient alors que la devise japonaise a enregistré en juillet ses plus bas niveaux depuis décembre 1986, plombée par les écarts de taux entre le Japon et les Etats-Unis.

Interrogé à bord de l'avion présidentiel Air Force One sur les raisons qui ont poussé Washington à dépenser pour soutenir la devise nippone, Donald Trump a répondu : "Parce que nous avons une bonne relation avec le Japon". Les Etats-Unis vont tirer un "avantage financier" de cette décision, a insisté le président américain, mais "c'était avant tout (...) un geste d'amitié", a-t-il ajouté.

Une intervention conjointe inédite depuis près de trente ans

Citant trois sources anonymes proches, le Financial Times avait affirmé dimanche que la Réserve fédérale de New York avait "pris la décision inhabituelle de procéder à une vente d'euros pour acheter des yens pour le compte du Trésor" vendredi, en coordination avec le Japon. Il s'agissait alors, selon le journal britannique, de la première fois en près de trente ans que Tokyo et Washington unissaient leurs forces pour soutenir la monnaie japonaise par le biais d'achats directs.

Cette intervention a coïncidé avec la remontée soudaine du yen. La devise s'est envolée jeudi face au dollar et les cambistes suspectent Tokyo d'avoir acheté d'importantes quantités de yens avec des dollars pour soutenir la monnaie nationale.

Vendredi, le yen s'échangeait à 160,53 face au dollar, après avoir atteint 158 yens la veille sur fond de rumeurs d'une intervention gouvernementale japonaise.

Selon des analystes cités par le Financial Times, l'intervention japonaise a porté sur quelque 52,8 milliards de dollars, quand le quotidien économique Nikkei l'a évaluée entre 37,5 à 44 milliards de dollars.