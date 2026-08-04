Denis Podalydès porte plainte contre le créateur d'une chaîne YouTube ayant utilisé l'intelligence artificielle pour reproduire sa voix sans son consentement

L'acteur français engage une action judiciaire pour hypertrucage vocal, après la diffusion de vidéos utilisant sa voix générée par intelligence artificielle.

Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française, est au cœur d’une bataille judiciaire depuis l’automne 2025 contre un vidéaste anonyme qui a publié des dizaines de vidéos où la voix du comédien récite des textes philosophiques. L’acteur a invoqué le délit d’hypertrucage, introduit dans le Code pénal en mai 2024 et passible de deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Une chaîne YouTube fermée après un large succès

La chaîne YouTube, baptisée "Voix Philosophiques", cumulait plus de 110 000 abonnés avant sa mystérieuse fermeture en février dernier. Plus de 70 vidéos monétisées y étaient publiées dans lesquelles la voix de Denis Podalydès récitait les textes de Friedrich Nietzsche, Neil Postman et Emil Cioran. Le comédien a appris l’existence de cette chaîne à l’automne 2025, lorsque sa cousine l’a informé que des vidéos sur le développement personnel, avec sa voix, circulaient sur YouTube.

Alerté, Denis Podalydès a contacté l'Adami, la société qui gère les droits des artistes interprètes, pour savoir ce qu'il pouvait faire. Les deux parties ont mené leur propre enquête et ont fait appel à une agence lilloise experte en biométrie vocale afin de prouver que la voix entendue dans les vidéos est la même que celle de Denis Podalydès.

Après constitution du dossier, l'acteur et son avocate ont déposé une plainte contre X pour hypertrucage, en octobre 2025. Le comédien a ensuite déposé une seconde plainte "au civil", pour "atteinte aux droits de la personnalité" et "contrefaçon".

Le sociétaire de la Comédie-Française a demandé à un juge du tribunal de Paris qu'il récupère auprès de Google, la maison mère de YouTube, toutes les informations susceptibles d'aider à l'identification du créateur de la chaîne YouTube en question. Le 2 juillet, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à Google de fournir à l'acteur et à son avocate les détails en sa possession susceptibles d'aider à identifier le créateur de la chaîne, comme un nom, une adresse e-mail ou une adresse IP.

Dans l'ordonnance du juge des référés, il est indiqué que le détenteur de la chaîne "Voix Philosophiques" aurait utilisé le logiciel ElevenLabs pour reconstituer, avec l'aide de l'intelligence artificielle, la voix de Denis Podalydès. Une simple trace de la voix de l'acteur sur Internet aurait pu alimenter la machine. Les scènes de films et de théâtre dans lesquelles l'acteur apparaît notamment ont pu fournir un abondant matériau. Denis Podalydès a également enregistré des livres audio, offrant davantage de matière à l'intelligence artificielle.

Ce n'est pas la première fois qu'une voix de comédien est réutilisée sans autorisation grâce à la technologie. La voix française d'Angelina Jolie, celle de Françoise Cadol, a par exemple été pillée en début d'année par deux start-ups américaines. Une affaire de ce type n'a, jusqu'ici, jamais donné lieu à un procès.