Spotify annonce avoir atteint 777 millions d'utilisateurs mensuels actifs au deuxième trimestre 2026

La plateforme de streaming musical affiche une croissance inférieure à ses attentes, entraînant une baisse de son action en Bourse.

Spotify, le géant suédois de la musique en ligne, a annoncé mardi avoir atteint "777 millions d'utilisateurs mensuels actifs à la fin du deuxième trimestre", soit 16 millions de plus qu'au trimestre précédent, mais "un million de moins que ses prévisions".

Le groupe table sur un ralentissement de sa croissance au troisième trimestre, disant escompter environ 11 millions de nouveaux utilisateurs mensuels actifs. Ces chiffres ont refroidi les investisseurs. Vers 11h00 GMT, l'action Spotify perdait 2,72% en Bourse, à 486,33 dollars.

Des indicateurs financiers en progression

Spotify totalisait 300 millions d'abonnés payants, soit sept millions de plus qu'au trimestre précédent, et un million de plus que ses anticipations, selon son rapport trimestriel. Son bénéfice d'exploitation trimestriel a bondi de 61% sur un an, à 655 millions d'euros. En ligne avec les attentes du groupe, le chiffre d'affaires a progressé de 14%, à 4,8 milliards d'euros.

Ces résultats reflètent "une activité saine et en pleine croissance, ainsi que des opportunités que nous sommes les seuls à pouvoir saisir", a commenté Alex Norström, codirecteur général du groupe, cité dans le communiqué.

Le groupe suédois renouvelle régulièrement son offre pour attirer de nouveaux utilisateurs. Il a récemment lancé Personal Podcasts, des podcasts générés par l'intelligence artificielle et personnalisés pour chaque utilisateur. Spotify va aussi proposer à ses abonnés payants d'acheter des places pour le concert d'un de leurs artistes favoris avant la mise en vente officielle des billets.