L'activité du secteur privé se redresse en zone euro

Le rebond de la demande dans les services contribue à la résilience de l'économie malgré le conflit au Moyen-Orient.

L'activité se redresse en zone euro dans le secteur privé. Le rebond de la demande dans les services contribue à la résilience de l'économie malgré le conflit au Moyen-Orient, dans la plupart des pays.

Le secteur des services, moteur de la reprise, affiche une dynamique positive. Les professionnels observent une augmentation des commandes et une amélioration de l'activité, ce qui se traduit par une croissance plus soutenue du secteur privé dans son ensemble.

Cette reprise intervient alors que le secteur manufacturier européen reste plus fragile. L'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier définitif confirme sa reprise en juillet à un plus haut depuis avril. Mais la croissance est surtout soutenue par les commandes passées. La dynamique reste faible notamment en France, en Italie et en Espagne. Point positif, les tensions sur les prix diminuent.

Un contexte international contrasté

Ailleurs dans le monde, la situation est différente. L'activité dans les services tombe à un plus bas de près de deux ans en Chine. La faiblesse de la demande intérieure a pesé sur l'activité dans le secteur, selon l'enquête RatingDog PMI.

La progression des services dans l'ensemble de la zone euro permet en revanche de compenser en partie la faiblesse industrielle et d'assurer une certaine stabilité économique.