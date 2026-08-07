Le taux de chômage en France atteint 8,3% au deuxième trimestre 2026, sixième hausse consécutive

Le chômage poursuit sa progression en France, atteignant un niveau inédit depuis l'automne 2020, sur fond de difficultés économiques persistantes.

Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) a une nouvelle fois progressé en France. Il atteint dorénavant 8,3% de la population active selon l’Insee. Cette hausse de 0,2 point par rapport au trimestre précédent marque le sixième trimestre consécutif d’augmentation du chômage dans le pays. Le pays n’avait plus connu un chiffre aussi élevé depuis l’automne 2020.

Le nombre de personnes sans emploi et qui en recherchent un activement a augmenté de 62 000 par rapport au trimestre précédent, s’établissant à 2,7 millions de personnes, précise l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Un contexte économique dégradé

Depuis plusieurs mois, l'économie française multiplie les signaux inquiétants. Sans cap clair depuis la dissolution de 2024, les entreprises rechignent à embaucher. Fin avril, France Travail annonçait ainsi que les intentions de recrutement en 2026 diminuent de 6,5% par rapport à 2025.

Le conflit entre les Etats-Unis et l’Iran a provoqué un dérèglement des chaînes logistiques mondiales et une envolée du prix du pétrole. La France a vu son activité économique se rétracter en début d’année.

Aucune embellie notable n’est à atteindre d’ici la fin du quinquennat. L’été caniculaire et la multiplication des feux de forêts ne seront pas sans conséquence sur l’activité de nombreux secteurs à commencer par le tourisme et l’agriculture. Enfin, le vote du budget pour l’année 2027 risque une nouvelle fois de virer au casse-tête alors que la France doit plus que jamais s’attaquer au dérapage de son déficit public.