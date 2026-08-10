Zone euro : le moral des investisseurs progresse pour le quatrième mois consécutif

La confiance des investisseurs progresse en août 2026, pour le quatrième mois consécutif, malgré les tensions persistantes au Moyen-Orient.

L'indice Sentix du moral des investisseurs dans la zone euro s'est amélioré plus que prévu en août, pour le quatrième mois consécutif. Cette progression intervient dans un contexte international marqué par des incertitudes géopolitiques, notamment au Proche et Moyen-Orient, mais ne semble pas entamer la confiance des acteurs financiers européens.

Le conflit au Proche et Moyen-Orient a entraîné une forte hausse des prix énergétiques dans les mois qui ont suivi son déclenchement, le 28 février 2026. Pourtant, l'indice Sentix enregistre une amélioration continue depuis le printemps, dépassant même les attentes des analystes pour le mois d'août.

Un choc énergétique d’ampleur mondiale

A ce stade, le choc énergétique de 2026 a été davantage pétrolier que gazier, et plus mondialisé qu'en 2022, où le choc portait davantage sur le gaz européen. Cette évolution a eu des répercussions sur l'ensemble des économies développées, mais la zone euro semble jusqu'ici mieux résister que prévu sur le plan de la confiance des investisseurs.

Si les investisseurs affichent un optimisme renouvelé, la confiance des ménages a été érodée depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient. L'incertitude sur l'évolution des prix de l'énergie et la crainte d'un ralentissement économique pèsent sur la consommation et les perspectives de croissance à moyen terme. Toutefois, cette prudence des ménages ne se retrouve pas, pour l'instant, dans les anticipations des marchés financiers.