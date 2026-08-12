La Banque de France anticipe une croissance de 0,2% du PIB français au troisième trimestre 2026

La Banque de France prévoit une progression modérée de l'économie, mais souligne une forte incertitude et se montre plus optimiste que l'Insee.

La Banque de France anticipe 0,2% de croissance du produit intérieur brut (PIB) français au troisième trimestre 2026, selon une enquête publiée mardi. Le PIB progresserait modestement, au même rythme qu’au trimestre précédent, mais cette prévision reste "sujette à une incertitude importante", précise la Banque de France.

Cette croissance serait soutenue par un dynamisme des services marchands. Plusieurs aléas, dont de nouvelles vagues de chaleur, pourraient toutefois peser sur cette prévision.

Cette estimation s'avère légèrement plus optimiste que celle de l’Insee, qui prévoyait une croissance de 0,1% au troisième trimestre dans sa note de conjoncture trimestrielle du mois de juin.

La Banque de France a récemment révisé à la baisse sa prévision de croissance annuelle pour 2026, tablant désormais sur 0,5% au lieu de 0,9%.