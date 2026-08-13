La BCE constate en 2026 un rebond de l'usage du cash et une forte progression du paiement mobile dans la zone euro

Les espèces restent le moyen de paiement le plus accepté, tandis que le paiement mobile connaît une croissance rapide, selon une enquête de la BCE.

La Banque centrale européenne (BCE) observe en 2026 une évolution marquante des moyens de paiement acceptés par les entreprises de la zone euro. Selon une enquête menée entre février et avril 2026 auprès de 8 205 entreprises des secteurs du commerce de détail, de la restauration, de l'hôtellerie et des loisirs dans les 21 pays de la zone euro, l'acceptation des paiements en espèces connaît un rebond, tandis que le paiement mobile s'impose de plus en plus dans les points de vente physiques.

Après plusieurs années de recul liées à la pandémie, les paiements en liquide retrouvent du terrain. Les entreprises disposant d'un point de vente physique étaient 92% à accepter les paiements en liquide en 2026, contre 90% en 2024. Ce chiffre marque un "redressement après le recul observé pendant et immédiatement après la pandémie", selon un communiqué de l'institut monétaire. "Dans l'ensemble, les espèces demeurent le moyen de paiement le plus largement accepté dans la zone euro", est-il souligné.

Malgré l'essor du numérique, les entreprises continuent d'associer les espèces à des avantages spécifiques, notamment la "protection de la vie privée et la fiabilité", indique le communiqué.

Forte accélération du paiement mobile

Parallèlement à ce retour du cash, l'acceptation des paiements mobiles a connu une forte accélération. En deux ans, la part des entreprises acceptant ce mode de paiement est passée de 36% à 68%. Les paiements par carte demeurent quant à eux largement répandus, avec un taux d'acceptation stable à 88%.

Un quart des entreprises interrogées indiquent avoir pris des mesures pour favoriser les paiements numériques, notamment en investissant dans des caisses permettant les paiements sans numéraire ou en réduisant le nombre de caisses acceptant les espèces. Au total, 13% des sociétés disposent désormais de caisses automatiques en libre-service.

Les entreprises expliquent leurs choix de moyens de paiement principalement par les préférences des consommateurs, la sécurité et la facilité de gestion, selon la BCE.

Cette persistance du cash intervient au moment où la BCE défend son projet d'euro numérique, censé coexister avec les billets et les pièces à partir de son lancement prévu vers la fin de la décennie. L'euro numérique serait une forme numérique des espèces, émise par la banque centrale et accessible à tous dans la zone euro.